Велика промјена у Трамповом тиму: Смјена на челу Министарства за унутрашњу безбједност

Са задовољством објављујем да ће високо цијењени сенатор Сједињених Америчких Држава из велике државе Оклахома, Марквејн Мулин, постати секретар за унутрашњу безбједност Сједињених Америчких Држава (ДХС), почев од 31. марта 2026. године", написао је Доналд Трумп у објави на мрежи "Трут Сошал".
"Секретарка за унутрашњу безбједност Кристи Ноем подноси оставку крајем мјесеца", изјавио је Трамп, додајући да ће за њеног насљедника именовати сенатора Марквејна Мулина, републиканца из Оклахомае.
Додао је да ће Кристи Ноем, која је, како је рекао, "добро служила", преузети нову функцију под називом "изасланик за Штит Америке". Предсједник је описао ту позицију као ону која ће предводити "нашу нову безбједносну иницијативу на западној хемисфери".
Trump says Kristi Noem is stepping down as homeland security secretaryhttps://t.co/5jwGmStmfH— Conservative (@Conservative1AZ) March 5, 2026
Доналд Трамп је данас поподне разговарао са Кристи Ноем о промјени функције, према ријечима двије особе упознате са разговором. Секретарка је тренутно ван Вашингтона.
Раније у четвртак, Марквејн Мулин, је одбио да одговори на питања "НБС Њуса" о томе да ли је разговарао са предсједником о преузимању функције секретара за унутрашњу безбједност.
Сенатор је само рекао да је са Трампом разговарао "недавно" и додао:
"Једноставно не желим сада да говорим о томе. Разговараћемо о томе касније. Марквејн Мулин, бивши борац мјешовитих борилачких вјештина, служио је деценију у Представничком дому прије него што је 2023. године освојио место у Сенату. Кристи Ноем је током свог мандата повремено губила и поново стицала наклоност Доналд Трампа, али су њени коментари ове недјеље пред законодавцима о једној рекламној кампањи и о томе да ли ју је Доналд Трамп одобрио разбјеснили предсједника и, чини се, били посљедња кап која је прелила чашу.
На конгресним саслушањима у уторак и сриједу, законодавци су испитивали Ноем о рекламној кампањи вриједној 200 милиона долара коју је надгледала, а која је позивала свакога ко се илегално налази у САД да се добровољно депортује. У рекламној кампањи, која је углавном вођена на енглеском језику, појављивала се Ноем.
Према Ад Импакту, Министарство унутрашње безбједности потрошило је скоро 80 милиона долара на емитовање ових реклама од почетка 2025. године, не рачунајући трошкове продукције.
Ноем је у уторак рекла сенатском панелу да је предсједник одобрио вишемилионску рекламну кампању, што је Бијела кућа негирала.
