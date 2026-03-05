Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

Извор:
Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је да је у прва три дана сукоба на Блиском истоку испаљено више од 800 ракета система "Патриот", додајући да Украјина током цијелог рата са Русијом није имала толики број ракета.
"Земље у региону су током ових напада користиле више од 800 ракета ПАЦ-3. Украјина никада није имала толико ракета за одбијање удара за све вријеме рата", рекао је Зеленски.
Он је додао да системи "Патриот" сами по себи нису довољни да зауставе све иранске дронове типа "шахед", због чега је Украјина партнерима понудила размјену – испоруку дронова пресретача у замјену за ракете. Зеленски је навео да је о томе разговарао са војним и државним врхом Украјине, како би се утврдило колико дронова пресретача земља може брзо да произведе и понуди партнерима.
Министар спољних послова Украјине Андриј Сибиха оцијенио је да се безбједносна ситуација на Блиском истоку погоршава и да је повезана са безбједношћу Украјине, наводећи да Иран представља озбиљну претњу јер развија нуклеарне капацитете и испоручује оружје Русији. Сибиха је додао да су у току разговори са партнерима о конкретним корацима за смањење тензија и стабилизацију ситуације у региону.
