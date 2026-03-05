Logo
Large banner

Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

Извор:

Информер

05.03.2026

20:13

Коментари:

0
Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је да је у прва три дана сукоба на Блиском истоку испаљено више од 800 ракета система "Патриот", додајући да Украјина током цијелог рата са Русијом није имала толики број ракета.

"Земље у региону су током ових напада користиле више од 800 ракета ПАЦ-3. Украјина никада није имала толико ракета за одбијање удара за све вријеме рата", рекао је Зеленски.

Он је додао да системи "Патриот" сами по себи нису довољни да зауставе све иранске дронове типа "шахед", због чега је Украјина партнерима понудила размјену – испоруку дронова пресретача у замјену за ракете. Зеленски је навео да је о томе разговарао са војним и државним врхом Украјине, како би се утврдило колико дронова пресретача земља може брзо да произведе и понуди партнерима.

volodimir zelenski

Свијет

Украјина разговарала са САД о могућем одлагању преговора са Русијом због рата у Ирану

Министар спољних послова Украјине Андриј Сибиха оцијенио је да се безбједносна ситуација на Блиском истоку погоршава и да је повезана са безбједношћу Украјине, наводећи да Иран представља озбиљну претњу јер развија нуклеарне капацитете и испоручује оружје Русији. Сибиха је додао да су у току разговори са партнерима о конкретним корацима за смањење тензија и стабилизацију ситуације у региону.

(Информер)

Подијели:

Тагови :

Володимир Зеленски

Rakete

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

Свијет

Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

6 д

1
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Зеленски мора да зна да нападом на Мађарску може само да изгуби

1 седм

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски лаже

3 д

0
Виктор Орбан

Економија

Орбан јасан: Лажне изјаве Зеленског

6 д

0

Више из рубрике

Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

Свијет

Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

2 ч

0
Напад на Дубаи

Свијет

Упозорење: Инфлуенсерима у Дубиају пријети затвор због објава о рату, ситуација је озбиљна

2 ч

0
КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Свијет

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

3 ч

0
Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију

Свијет

Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

24

Агент Мосада Исмаил Кани убијен у Ирану!

22

21

Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

22

04

Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

21

58

Драган Лапчевић прешао у СПС

21

53

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner