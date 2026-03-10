FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

Autor:ATV
10.03.2026
11:43
Komentari:0
Federalna uprava policije pretresa prostorije Ministarstvo finansija FBiH, a u sklopu akcije uhapšene su dvije osobe.
"Policijski službenici Federalne uprave policije provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u sklopu operativno-taktičke akcije "Štednja". Tom prilikom se realizuju naredbe za pretresanje osoba i imovine na pet lokacija, i to na području Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona, dok se u sklopu predmetnih aktivnosti vrši pretresanje u službenim prostorijama Federalnog ministarstva finansija u Sarajevu", saopšteno je FUP-a.
"Tokom istih aktivnosti slobode su lišena dva osumnjičena lica u sklopu istrage koju Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo provodi u vezi nezakonitosti učinjenih u postupku isplate stare devizne štednje, dok se osumnjičena lica sumnjiče za izvršenje krivičnih djela 'Zloupotreba položaja ili ovlaštenja' i 'Pomaganje'"..
Uhapšene osobe će biti kriminalistički obrađene u prostorijama Federalne uprave policije, te ispitane od strane postupajućeg tužioca i predmetnih istražioca.
