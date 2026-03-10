Logo
FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

Autor:

ATV

10.03.2026

11:43

Komentari:

0
Federalna uprava policije pretresa prostorije Ministarstvo finansija FBiH, a u sklopu akcije uhapšene su dvije osobe.

"Policijski službenici Federalne uprave policije provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u sklopu operativno-taktičke akcije "Štednja". Tom prilikom se realizuju naredbe za pretresanje osoba i imovine na pet lokacija, i to na području Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona, dok se u sklopu predmetnih aktivnosti vrši pretresanje u službenim prostorijama Federalnog ministarstva finansija u Sarajevu", saopšteno je FUP-a.

"Tokom istih aktivnosti slobode su lišena dva osumnjičena lica u sklopu istrage koju Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo provodi u vezi nezakonitosti učinjenih u postupku isplate stare devizne štednje, dok se osumnjičena lica sumnjiče za izvršenje krivičnih d‌jela 'Zloupotreba položaja ili ovlaštenja' i 'Pomaganje'"..

Uhapšene osobe će biti kriminalistički obrađene u prostorijama Federalne uprave policije, te ispitane od strane postupajućeg tužioca i predmetnih istražioca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

