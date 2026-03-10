Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

Lindzi Von, američka skijašica, vratila se treningu poslije šest operacija i nepunih mjesec dana od povrede.

Kada je Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu doživjela težak pad, malo ko je mogao da zamisli da će se Amerikanka sa teškom povredom noge nositi tako hrabro.

Nije prošlo ni punih mjesec dana od pada, a Lindzi već trenira.

„Definitivno su teška vremena, ali i dalje sam zahvalna, idalje naporno radi. Jedini cilj je da ozdravim. Dan po dan“, napisala je proslavljena skijašica uz objavu sa treninga.

💪👏 Lindsi Vonn eщe ne možet normalьno hoditь, no uže pristupila k trenirovkam – 40-letnяя gornolыžnica čutь ne lišilasь nogi posle žutkogo padeniя na Olimpiade. Čtobы ee spasti, vrači sdelali pяtь operaciй 😳 pic.twitter.com/fXFoXAuPMw — Sports" (@sportsru) March 6, 2026

Lindzi Von je poslije strašnog pada imala šest teških operacija, ali uprkos svemu ne želi da odustane. O njenoj ljubavi prema skijanju i nevjerovatnoj volji dovoljno govori činjenica da je odlučila da se takmiči na Igrama uprkos tome što je malo prije takmičenja pokidala prednja ukrštena ligamenta.

Veliku podršku slavnoj skijašici pružao je tokom teškog perioda i Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, ali i mnoge druge sportske zvijezde.

(sputnik srbija)