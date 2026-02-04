Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

Izvor:
SRNA
04.02.2026
13:03
Trupe "koalicije voljnih" koje budu raspoređene u Ukrajini nakon sklapanja mirovnog sporazuma Rusija će smatrati legitimnim vojnim ciljem, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"To je za nas kategorički neprihvatljivo /raspoređivanje trupa koalicije voljnih/", naglasila je Zaharova na konferenciji za novinare.
Zaharova je podsjetila da je Rusija u više navrata objavila da bi raspoređivanje zapadnih trupa na teritoriji Ukrajine pod bilo kojom zastavom predstavljalo prijetnju ruskoj bezbjednosti.
