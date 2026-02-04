Logo
Large banner

Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

Izvor:

SRNA

04.02.2026

13:03

Komentari:

0
Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета
Foto: Tanjug/AP

Trupe "koalicije voljnih" koje budu raspoređene u Ukrajini nakon sklapanja mirovnog sporazuma Rusija će smatrati legitimnim vojnim ciljem, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"To je za nas kategorički neprihvatljivo /raspoređivanje trupa koalicije voljnih/", naglasila je Zaharova na konferenciji za novinare.

Zaharova je podsjetila da je Rusija u više navrata objavila da bi raspoređivanje zapadnih trupa na teritoriji Ukrajine pod bilo kojom zastavom predstavljalo prijetnju ruskoj bezbjednosti.

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свештенику СПЦ запаљен аутомобил

Region

Svešteniku SPC zapaljen automobil

6 h

0
Половни аутомобили све скупљи: Ово су додатни трошкови за возаче

Auto-moto

Polovni automobili sve skuplji: Ovo su dodatni troškovi za vozače

6 h

0
Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

Zdravlje

Sedam miliona slučajeva raka moglo je da bude spriječeno

7 h

0
Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

Hronika

Ubici bračnog para ukinuta presuda: Izrešetao Predraga i Ivanu u novogodišnjoj noći

7 h

0

Više iz rubrike

Због поплава евакуисано више од 50.000 људи

Svijet

Zbog poplava evakuisano više od 50.000 ljudi

7 h

0
Песков поручио: Арктик је руски

Svijet

Peskov poručio: Arktik je ruski

7 h

0
Илон Маск

Svijet

Mask prvi čovjek sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara

9 h

0
Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

Svijet

Putin: Odnosi Rusije i Kine su kao proljeće

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

48

Put do škole biće sada i udobniji i lakši: Novi kombi za đake u Berkovićima

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner