Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

Trupe "koalicije voljnih" koje budu raspoređene u Ukrajini nakon sklapanja mirovnog sporazuma Rusija će smatrati legitimnim vojnim ciljem, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"To je za nas kategorički neprihvatljivo /raspoređivanje trupa koalicije voljnih/", naglasila je Zaharova na konferenciji za novinare.

Zaharova je podsjetila da je Rusija u više navrata objavila da bi raspoređivanje zapadnih trupa na teritoriji Ukrajine pod bilo kojom zastavom predstavljalo prijetnju ruskoj bezbjednosti.