Logo
Large banner

Ova 3 znaka horoskopa ulaze u period velikog novca i izobilja

Izvor:

Krstarica

24.02.2026

22:36

Komentari:

0
Паре
Foto: Unsplash

Prema astrološkim tumačenjima, 3 znaka horoskopa od proljeća ulaze u period velikog novca, stiže energija promena.

Nebo im vraća dvostruko – ova 3 znaka horoskopa od proljeća ulaze u period velikog novca i izobilja.

Proljeće ove godine ne donosi samo buđenje prirode, već i snažan talas finansijske sreće za pojedine znakove Zodijaka. Period koji dolazi biće prekretnica – dugovi se zatvaraju, novi izvori prihoda se otvaraju, a trud iz prošlosti konačno dolazi na naplatu.

Astrološke prilike ukazuju da univerzum nekima vraća dvostruko - ulaze u period velikog novca.

Bik

Bikovi ulaze u fazu u kojoj im se isplaćuje strpljenje. Projekti koji su dugo stagnirali sada počinju da donose konkretne rezultate. Mogući su povišica, dodatni posao ili unosna saradnja.

Ono što je najvažnije – novac dolazi postepeno, ali sigurno, bez naglih gubitaka. Bik konačno osjeća finansijsku sigurnost o kojoj je dugo maštao.

Lav

Lavovima proljeće donosi neočekivani preokret. Moguća je poslovna ponuda koja dolazi iznenada ili prilika da se hobi pretvori u ozbiljan izvor prihoda.

Samopouzdanje i hrabrost biće ključni – oni koji se usude da naprave korak napred, mogu se naći u situaciji da zarade mnogo više nego što su planirali.

Jarac

Jarčevi su poznati po disciplini i posvećenosti, a upravo im se to sada vraća. Dugoročan rad, štednja i promišljene odluke donose stabilan i značajan priliv novca.

Moguće je rješavanje velikog finansijskog pitanja – otplata duga, kupovina nekretnine ili investicija koja donosi sigurnost u godinama koje dolaze, prenosi Krstarica.

Podijeli:

Tagovi :

pare

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нова драма у Лувру, пала оставка

Svijet

Nova drama u Luvru, pala ostavka

1 h

0
Рамо Исак

BiH

Policajac FUP-a promoviše gazije i šehide, a ministar Isak mu pruža podršku

1 h

0
Белгијанац пронашао свој украдени минибус у БиХ па морао да га "откупи"

Svijet

Belgijanac pronašao svoj ukradeni minibus u BiH pa morao da ga "otkupi"

1 h

0
Марк Епстин брат Џефрија Епстина

Svijet

Brat Džefrija Epstina prekinuo intervju uživo: Nije me briga za žrtve

1 h

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Svi im zavide, a niko ih ne voli: Ova tri znaka imaju sve, ali...

3 h

0
Novac Evri Valuta

Zanimljivosti

Magnet za novac u kući: Kako odabrati pravi kutak za blagostanje

5 h

0
Који знакови Зодијака се најбоље сналазе у животу?

Zanimljivosti

Koji znakovi Zodijaka se najbolje snalaze u životu?

7 h

0
Како који хороскопски знак реагује у свађи?

Zanimljivosti

Kako koji horoskopski znak reaguje u svađi?

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

13

Žena iz BiH pronađena mrtva u Rimu

23

05

Inter izbačen iz Lige šampiona

22

59

Uhapšen serijski ubica: Mještani sela i dalje u strahu

22

57

Nevjerovatna scena u BiH: Vozač romobila pretiče automobil

22

45

Pao helikopter, među 15 žrtava sedmoro djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner