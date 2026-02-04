Polovni automobili sve skuplji: Ovo su dodatni troškovi za vozače

Uvoznici imaju sve veće troškove pri samom postupku uvoza vozila, tu su i domaći nameti, a sve se to "prelijeva" na kupce.

Zašto u Srbiji cijene polovnih automobila rastu godinama unazad? Ovo je pitanje koje muči mnoge kupce. Prema podacima sa sajta Polovni automobili, prosječne cene oglašenih polovnih vozila porasle su tokom 2025. godine za oko 6%, a dio javnosti uzrok ovog rasta vidi prije svega u maržama prodavaca. Ipak, ono što se često zanemaruje jeste činjenica da je dio rasta cijena posljedica i sve većih troškova u samom postupku uvoza vozila. Uvoznici polovnih automobila odnedavno imaju još jednu novu obaveznu stavku - naljepnicu sa logotipom Auto-moto saveza Srbije, koja trenutno košta 2.600 dinara po vozilu.

Šta sve mora da se plati prilikom uvoza

Prije nego što objasnimo detaljnije o čemu je tačno reč, evo kratkog podsetnika šta se sve plaća prilikom uvoza korišćenog vozila. Uprkos odavno potpisanom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu još 1. septembra 2013. godine, za veliki broj automobila mora da se plati carina, iako se uvoze iz Evropske unije. Vrijednost vozila, bez obzira na to koliko je ono zaista plaćeno i dokaze koje posjeduje uvoznik, obračunava se iz kataloga AMSS, a kataloška vrijednost je uglavnom veća od tržišne. Istina, naši carinici koriste i neke druge kataloge iz zapadnih zemalja, ali opet na kraju, nerijetko se desi da automobil vrijedi više nego što je zaista plaćen.

Zatim se na tako utvrđeni iznos vrednosti vozila, uvećan za troškove carine, obračunava porez. Naravno, tu su još transportni troškovi, usluga špedicije i raznorazne takse. Jedna od njih je ekološka taksa koja se naplaćuje oko 14 dinara po kilogramu. Takođe, godinama unazad, plaća se provera homologacije, odnosno Uvjerenje o ispitivanju, ali se tu spisak troškova ne završava.

Dodatni troškovi

Još u decembru prošle godine, drastično je poskupio izvod iz baze podataka, pa je cijena više nego dvostruko povećana sa 3.600 na 8.400 dinara. Zatim je u januaru cijena korigovana za još 200 dinara. Ako niste znali, izvod iz baze podataka je nešto što mora da se izvadi za svako vozilo koje se uvozi kao polovno, a nema COC sertifikat (Certificate of Conformity je zvanični dokument koji izdaje proizvođač vozila, potvrđujući da vozilo ispunjava sve tehničke, bezbjednosne i ekološke standarde EU za homologaciju). Za većinu polovnih vozila ga nije lako nabaviti, a dešavalo se i da ga uvoznik nabavi, ali da mu ga laboratorije ovlašćene za provjeru homologacije ne priznaju.

E onda, pri uvozu treba platiti pomenuti izvod iz baze podataka. Nekada je taj izvod bilo moguće izvaditi na više različitih mjesta i kao što smo već naveli, koštao je 3.600 dinara. Sada se za ovaj dokument morate obratiti konzorcijumu Auto-moto saveza Srbije i predstavništva njemačke Asocijacije za ispitivanje vozila DEKRA, i oni će vam ga izdati po cijeni od 8.600 za automobile i 13.600 dinara za kamione.

Nova obavezna naljepnica

Nažalost, ovo nije sve. U jednoj od laboratorija ovlašćenih za takozvani pregled homologacije, uvoznici polovnih vozila od ove godine moraju da izdvoje novac za stavku koja do sada nije postojala. U pitanju je naljepnica sa logotipom Auto-moto saveza Srbije koja treba da se zalijepi na „B stub“ vozila, dakle na suvozačevoj strani. Prema nekim, nezvaničnim informacijama skeniranjem QR koda koji se nalazi na naljepnici, moći će da se prati tok predmeta u postupku kontrolisanja vozila koje se uvozi kao upotrebljavano.

Kakva je procedura

U slučaju da vozilo nema „B stub“, (primjera radi BMW i3), onda ovu nalepnicu treba postaviti na vozačevoj strani, na vratima, u zoni brave, ili na mjestu gdje je postavljena proizvođačka naljepnica. Fotografiju naljepnice, zajedno sa ostalim fotografijama predmetnog vozila, potrebno je postaviti (uploadovati) u predmet na aplikaciji Agencije za bezbjednost saobraćaja. Serijski broj naljepnice koji se nalazi ispred QR koda potrebno je upisati u zapisnik, kako bi se kasnije povezao sa VIN brojem predmeta.

Uticaj na krajnje kupce

Nema sumnje da će dodatni trošak od stotinak evra za naljepnicu i izdavanje Izvoda iz baze podataka negdje „preliti“ na krajnjeg kupca, odnosno prosječnog vozača. Kada se na to doda nedavno poskupljenje putarine, sve češća poskupljenja Obaveznog osiguranja u saobraćaju, naravno cijene goriva, čak i uvođenje akcize na metan, iako je u pitanju jedno od ekološki najčistijih goriva, uz troškove održavanja, servisiranja… jasno je pod kolikim su opterećenjem vlasnici automobila, piše portal Polovni automobili.