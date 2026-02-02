Vozačima se savjetuje da u februaru obavezno jedan predmet drže u automobilu

U februaru se obično očekuje hladnije i vlažnije vrijeme uz česte kiše, a ponegdje i snijeg u kontinentalnim i planinskim predjelima. Zbog svega toga jasno je da kvar vozila tokom zime može postati i ozbiljna prijetnja sigurnosti. U hladnim uslovima pomoć na cesti često dolazi sporije, a vozači mogu satima čekati u nepovoljnim vremenskim prilikama

Britanska putna služba National Highways apeluje na vozače da u automobilu tokom zime drže torbu s osnovnim potrepštinama. Cilj je, poručuju, ostati “što sigurniji” u slučaju nesreće ili kvara vozila.

Nauka i tehnologija AI asistenti imaju sopstvenu društvenu mrežu

U torbi bi se trebali nalaziti uobičajeni zimski dodaci poput strugača za led, tople odjeće i osnovne opreme, ali stručnjaci ističu i jedan manje očekivan, ali veoma važan predmet.

Sunčane naočare, neočekivani, ali ključan dodatak

Osim zaštite od snijega i leda, vozačima se savjetuje da uvijek imaju i sunčane naočare. Nisko zimsko sunce može ozbiljno smanjiti vidljivost i povećati rizik od saobraćajnih nesreća, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim časovima.

Fudbal Crvena zvezda prestigla zagrebački Dinamo

“Vrijedi imati osnovnu zimsku opremu u automobilu, naročito ako su najavljeni ekstremni vremenski uslovi”, poručuju iz National Highwaysa.