Upozorila vozače na radar pa dobila paprenu kaznu

Žena u Švajcarskoj kažnjena je sa 600 franaka jer je na društvenim mrežama upozorila na privremeni radar, podsjećajući da i naizgled bezazleni postupci mogu imati ozbiljne posljedice.

Naizgled bezopasan potez završio se prijavom koju je podnijela nepoznata osoba, a ukoliko ne plati, prijeti joj i zatvorska kazna. U Njemačkoj je situacija drugačija.

Prema ADAK-u (Njemački automobilski klub), automatska upozorenja su zabranjena u Njemačkoj, što znači da se ne smiju koristiti ili imati spremne za rad tehnički uređaji ili funkcije koje upozoravaju na kontrole brzine.

Ovo uključuje radarske aplikacije, detektore radara i navigacione funkcije ako se aktivno koriste tokom vožnje.

Dozvoljena upozorenja

Svako ko prekrši ovu zabranu čini prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 75 evra i jedan kazneni poen. Sa druge strane, upozorenja putem radija su dozvoljena.

Prema ADAK-u, radio izvještaji o lokacijama radarskih kamera su legalni jer se emituju bez obzira na trenutnu lokaciju primaoca.

Iz istog razloga, upozorenja o radarskim kamerama su dozvoljena putem objava na društvenim mrežama.

"Takođe možete upozoriti druge učesnike u saobraćaju ručnim signalima ili znacima, pod uslovom da ih ne uznemiravate ili ne ometate. U suprotnom, policija može ovo zabraniti. Međutim, uobičajena praksa treptanja svjetla (svjetlosnog signala) radi upozorenja na radar nije dozvoljena", navodi ADAC, prenosi "Telegraf".