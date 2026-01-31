Logo
Large banner

Upozorila vozače na radar pa dobila paprenu kaznu

Izvor:

Telegraf

31.01.2026

15:52

Komentari:

0
Нови мобилни радари у КС
Foto: MUP KS

Žena u Švajcarskoj kažnjena je sa 600 franaka jer je na društvenim mrežama upozorila na privremeni radar, podsjećajući da i naizgled bezazleni postupci mogu imati ozbiljne posljedice.

Naizgled bezopasan potez završio se prijavom koju je podnijela nepoznata osoba, a ukoliko ne plati, prijeti joj i zatvorska kazna. U Njemačkoj je situacija drugačija.

илу-гуме-16102025

Auto-moto

Znate li čemu služe “dlačice” na automobilskoj gumi?

Prema ADAK-u (Njemački automobilski klub), automatska upozorenja su zabranjena u Njemačkoj, što znači da se ne smiju koristiti ili imati spremne za rad tehnički uređaji ili funkcije koje upozoravaju na kontrole brzine.

Ovo uključuje radarske aplikacije, detektore radara i navigacione funkcije ako se aktivno koriste tokom vožnje.

Dozvoljena upozorenja

Svako ko prekrši ovu zabranu čini prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 75 evra i jedan kazneni poen. Sa druge strane, upozorenja putem radija su dozvoljena.

Prema ADAK-u, radio izvještaji o lokacijama radarskih kamera su legalni jer se emituju bez obzira na trenutnu lokaciju primaoca.

Лука из Прњавора погодио шестиоцу у игри Лото

Društvo

Luka iz Prnjavora odigrao Loto prvi put i pogodio šest od sedam brojeva

Iz istog razloga, upozorenja o radarskim kamerama su dozvoljena putem objava na društvenim mrežama.

"Takođe možete upozoriti druge učesnike u saobraćaju ručnim signalima ili znacima, pod uslovom da ih ne uznemiravate ili ne ometate. U suprotnom, policija može ovo zabraniti. Međutim, uobičajena praksa treptanja svjetla (svjetlosnog signala) radi upozorenja na radar nije dozvoljena", navodi ADAC, prenosi "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

Radar

kamera

Kazna

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Знате ли чему служе “длачице” на аутомобилској гуми?

Auto-moto

Znate li čemu služe “dlačice” na automobilskoj gumi?

8 h

0
Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

Auto-moto

Vozački ispit gura kandidate u očaj: Sve više pokušaja prevare

11 h

0
Како правилно да одржавате аутомобил

Auto-moto

Kako pravilno da održavate automobil

13 h

0
"Тојота" прва у свијету по продаји

Auto-moto

"Tojota" prva u svijetu po prodaji

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner