Vozački ispit gura kandidate u očaj: Sve više pokušaja prevare

Vozački ispit u Velikoj Britaniji postao je toliko zahtijevan, a liste čekanja toliko duge, da se hiljade kandidata okreću prevarama samo da bi došli do dozvole.

Zvanični podaci britanske Agencije za standarde vožnje (DVSA) pokazuju da je u prošloj godini zaključno sa septembrom zabeleženo gotovo 2.900 pokušaja varanja u Engleskoj, Škotskoj i Velsu – čak 47 odsto više nego godinu dana ranije.

Kandidati u Britaniji moraju da polože teorijski i praktični ispit, a pad na bilo kom znači novo čekanje od nekoliko mjeseci. Trenutno prosečno čekanje iznosi oko 22 nedjelje, što stvara ogroman pritisak.

Najčešći oblici prevare uključuju korišćenje Bluetooth slušalica povezanih sa skrivenim telefonima, preko kojih druga osoba diktira tačne odgovore tokom teorijskog testa. Više od 1.100 slučajeva zabilježeno je upravo na ovaj način.

U preko 1.000 slučajeva kandidati su poslali "zamjenu" da polaže teorijski ispit umjesto njih, dok je gotovo 650 pokušaja zabilježeno i na praktičnim ispitima.

Sudovi u Britaniji navode da se za jedno "polaganje" u tuđe ime plaća i do 2.000 funti, zbog čega se neki prevaranti tim poslom bave više puta. Jedan od poznatijih slučajeva je muškarac iz Birmingema koji je 12 puta polagao u tuđe ime i zbog toga dobio zatvorsku kaznu.

Stručnjaci upozoravaju da je problem ozbiljan jer vozači koji dobiju dozvolu bez znanja i vještina predstavljaju direktnu opasnost u saobraćaju. Iako su kontrole pooštrene, vlasti priznaju da se ne zna koliko je prevara prošlo neotkriveno.

Glavni uzrok rasta problema su ogromne gužve. Pandemija, manjak ispitivača i zloupotreba sistema zakazivanja doveli su do toga da britanska vlada procjenjuje da će zaostatak biti rešen tek krajem 2027. godine – a mnogi kandidati ne žele toliko dugo da čekaju, prenosi B92.