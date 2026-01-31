Logo
Large banner

Vozački ispit gura kandidate u očaj: Sve više pokušaja prevare

Izvor:

B92

31.01.2026

11:31

Komentari:

0
Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре
Foto: Unsplash

Vozački ispit u Velikoj Britaniji postao je toliko zahtijevan, a liste čekanja toliko duge, da se hiljade kandidata okreću prevarama samo da bi došli do dozvole.

Zvanični podaci britanske Agencije za standarde vožnje (DVSA) pokazuju da je u prošloj godini zaključno sa septembrom zabeleženo gotovo 2.900 pokušaja varanja u Engleskoj, Škotskoj i Velsu – čak 47 odsto više nego godinu dana ranije.

Kandidati u Britaniji moraju da polože teorijski i praktični ispit, a pad na bilo kom znači novo čekanje od nekoliko mjeseci. Trenutno prosečno čekanje iznosi oko 22 nedjelje, što stvara ogroman pritisak.

Najčešći oblici prevare uključuju korišćenje Bluetooth slušalica povezanih sa skrivenim telefonima, preko kojih druga osoba diktira tačne odgovore tokom teorijskog testa. Više od 1.100 slučajeva zabilježeno je upravo na ovaj način.

Ђоковић Новак

Tenis

Novak donio važnu odluku pred finale sa Alkarazom

U preko 1.000 slučajeva kandidati su poslali "zamjenu" da polaže teorijski ispit umjesto njih, dok je gotovo 650 pokušaja zabilježeno i na praktičnim ispitima.

Sudovi u Britaniji navode da se za jedno "polaganje" u tuđe ime plaća i do 2.000 funti, zbog čega se neki prevaranti tim poslom bave više puta. Jedan od poznatijih slučajeva je muškarac iz Birmingema koji je 12 puta polagao u tuđe ime i zbog toga dobio zatvorsku kaznu.

Stručnjaci upozoravaju da je problem ozbiljan jer vozači koji dobiju dozvolu bez znanja i vještina predstavljaju direktnu opasnost u saobraćaju. Iako su kontrole pooštrene, vlasti priznaju da se ne zna koliko je prevara prošlo neotkriveno.

Glavni uzrok rasta problema su ogromne gužve. Pandemija, manjak ispitivača i zloupotreba sistema zakazivanja doveli su do toga da britanska vlada procjenjuje da će zaostatak biti rešen tek krajem 2027. godine – a mnogi kandidati ne žele toliko dugo da čekaju, prenosi B92.

Podijeli:

Tagovi:

Vozački ispit

prevare

Velika Britanija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Novak donio važnu odluku pred finale sa Alkarazom

12 h

0
Идентификовани осумњичени за вандализам на "Аквани"

Hronika

Identifikovani osumnjičeni za vandalizam na "Akvani"

12 h

1
Упао у стан, па тукао људе пред малољетном дјецом: Ево какву казну је добио

Hronika

Upao u stan, pa tukao ljude pred maloljetnom djecom: Evo kakvu kaznu je dobio

12 h

0
Евро паре новац

Zanimljivosti

Sreća i izobilje stižu na velika vrata: Ova 4 znaka konačno mogu odahnuti

12 h

0

Više iz rubrike

Како правилно да одржавате аутомобил

Auto-moto

Kako pravilno da održavate automobil

14 h

0
"Тојота" прва у свијету по продаји

Auto-moto

"Tojota" prva u svijetu po prodaji

1 d

0
Маријана Павловић

Auto-moto

Marijana Pavlović svakodnevno oduševljava Austrijance

4 d

0
Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

Auto-moto

Jedna zemlja spušta carine na evropske automobile

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner