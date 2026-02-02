Logo
BiH pogodila dva zemljotresa za pet minuta

02.02.2026

11:24

БиХ погодила два земљотреса за пет минута
Dva zemljotresa, jačine 3,2 i 2,7 stepeni Rihterove skale, registrovana su danas u razmaku od tri minuta sa epicentrom u regionu Širokog Brijega.

Prvi potres lociran je mrežom seizmoloških stanica Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u 10.17, a drugi u 10.20 časova.

Телефон

Zemljotresi ovog intenziteta ne mogu izazvati štete na objektima, a stanovništvo ih može osjetiti u epicentralnoj zoni, naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

