BiH pogodila dva zemljotresa za pet minuta

Dva zemljotresa, jačine 3,2 i 2,7 stepeni Rihterove skale, registrovana su danas u razmaku od tri minuta sa epicentrom u regionu Širokog Brijega.
Prvi potres lociran je mrežom seizmoloških stanica Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u 10.17, a drugi u 10.20 časova.
Zemljotresi ovog intenziteta ne mogu izazvati štete na objektima, a stanovništvo ih može osjetiti u epicentralnoj zoni, naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
