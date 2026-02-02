Pomoću ovog trika možete odmah provjeriti da li vas partner vara

Ukoliko sumnjate da vas partner vara, postoji brz način da utvrdite da li je to tačno, navodi privatni detektiv Pol Evans.

Pol navodi da mu "digitalni trag", koji ostavljaju ljudi koji varaju svoje partnere/ke, pomaže da ih uhvati na djelu. On je za Metro otkrio da bi vam njihovi uneseni kontakt podaci mogli otkriti sve potrebne dokaze za samo nekoliko sekundi.

"Mnoge stranice za upoznavanje će vas obavijestiti ako je e-mail adresa već registrovana kada pokušate da kreirate novi profil. Ovo vam može poslužiti ako posjetite poznate stranice za upoznavanje i pokušate da se registrujete s partnerovom e-mail adresom ili brojem telefona", kazao je.

Kada to uradite, tražiće od vas da kreirate profil, što dokazuje da ne koriste tu stranicu ili ćete vidjeti poruku poput: "Ova e-mail adresa se već koristi", koja dokazuje suprotno.

Iako ovaj potez ne može 100 posto dokazati nevjeru, Pol Evans navodi da ne bi trebalo da ignorišete ovu metodu, naročito ako ste u dugoj vezi.

"Moguće je da je profil kreiran prije početka veze. Međutim, ako ste zajedno godinama i ne postoji razumno objašnjenje, to je značajan znak za uzbunu", ispričao je.

Dalje je naveo da je uobičajeno da varalice koriste stranice za upoznavanje, pri čemu se digitalni trag često otkrije prije nego što se pojave bilo kakvi fizički dokazi.

Čak i ako se profil aktivno ne koristi, on kaže da održavanje otvorenog profila može biti znak da su prešli granicu.

"To bi mogla da bude greška, ali ako to povežete s tajnovitim ponašanjem, emocionalnom distancom ili nečim što vam ne djeluje kao normalno ponašanje, onda bi trebalo da počnete da vjerujete svojim instinktima", naveo je.