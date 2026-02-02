Logo
Gotovo je primirje: Rusi nemilosrdno raspalili po Ukrajini

Agencije

02.02.2026

10:56

Руски напад на Украјину након примирја
Foto: Screenshot

Nakon što je Rusija privremeno obustavila napade na ukrajinsku energetsku mrežu do 1. februara, što je predstavljeno kao gest usmjeren ka podršci mirovnim pregovorima i ublažavanju humanitarne krize usljed ekstremne hladnoće, uslijedio je talas ponovljenih udara na ključne objekte i infrastrukturu širom Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je pristao da obustavi napade na Ukrajinu do 1. februara nakon zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trampa zbog izuzetno niskih temperatura koje su zahvatile zemlju, ali već nakon isteka tog roka ukrajinska infrastruktura je ponovo postala meta raketnih i dron napada.

Pojačani udari nakon isteka prekida napada

U noćima nakon isteka dogovorenog primirja, ruske snage pokrenule su masovne udare na ukrajinski energetski sektor i druge logističke ciljeve, uključujući rudnike, termoelektrane i ključne tačke snabdijevanja energijom.

Ti napadi dodatno su pogoršali već tešku situaciju u kojoj je većina Ukrajine trpjela padove napona, nestanak električne energije i otežani rad sistema za grijanje usljed ekstremnih zimskih uslova.

Ukrajinski zvaničnici i kompanija DTEK, jedna od najvećih energetskih kompanija u zemlji, opisali su napad kao "ciljani i cinični“ udar usmjeren protiv radnika u energetskom sektoru.

Te akcije su uslijedile upravo nakon najave održavanja nove runde mirovnih pregovora u Abu Dabiju, uz posredovanje SAD i Ukrajine, što dodatno komplikuje političku situaciju.

Skepsa oko primirja i mirovnih pregovora

Iako je dogovor o kratkotrajnoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu djelovao kao znak napretka u diplomatskim naporima, ukrajinski i međunarodni zvaničnici su ostali oprezni.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da ne postoji formalni sporazum o dugoročnoj obustavi napada, već da je riječ o inicijativi koja se smatra "prilikom, a ne garantovanim sporazumom“.

Evropska unija i drugi saveznici takođe su osudili nastavak ruskih napada na civilnu i energetsku infrastrukturu, naglašavajući ozbiljne humanitarne posljedice za ukrajinsko stanovništvo suočeno sa ekstremnim zimskim uslovima.

Ponovljeni napadi značajno su ugrozili ukrajinsku mrežu snabdijevanja energijom i prekinuli rad termoelektrana i rudnika, što dodatno povećava rizik od dugotrajnih nestanaka struje i problema sa sistemima za grijanje usred najhladnijeg vremena.

Energetski stručnjaci upozoravaju da bi nastavak takvih napada mogao imati dugoročne posljedice po funkcionisanje kritične infrastrukture zemlje tokom zimskog perioda.

Ukrajina je istakla da će se braniti i uzvratiti ukoliko ruske snage nastave ciljati energente i mreže.

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

