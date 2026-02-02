Iguane padaju sa drveća: Neobičan prizor šokirao građane

Stanovnici južne Floride suočili su se sa neobično hladnim temperaturama, a tokom vikenda dočekao ih je šokantan prizor - iguane počele su da padaju sa drveća.

U ovoj državi, poznatoj po pješčanim plažama i generalno toplom vremenu, vremenski uslovi su izazvali čudan fenomen: mnoge iguane padaju sa drveća zbog hladnoće, prenosi Daily mail.

Kada se temperature približe nuli ili postanu negativne, životinje postaju nepokretne, dolaze u stanje "tromosti", u kojem privremeno gube kontrolu mišića i djeluju kao da su smrznute.

Iguane - koje se smatraju invazivnom vrstom na Floridi - su potom viđene kako nepokretno leže u gomilama na zemlji.

Meteorolog Brantli Kejek je na društvenim mrežama napisao da bi iguane mogle da uginu ako bi bile ostavljene na hladnim temperaturama duže vreme.

"One su kao male kesice leda", rekla je Džesika Kilgor iz kompanije Iguana Solutions za Lokal 10 njuz dok je skupljala šačice obično brzih stvorenja.

S obzirom na to da se temperature kreću malo iznad nule, rekla je da ljudi mogu da ih "pokupe kao uskršnja jaja sa zemlje".

Stanovnicima Floride je obično zabranjeno da sami rukuju iguanama. Ali usred hladnog talasa, Komisija za ribu i divlje životinje Floride odlučila je da dozvoli stanovnicima da donesu zamrznute iguane na privremena mjesta za sakupljanje postavljena širom države, gde će biti ili humano eutanazirane ili predate licenciranim nosiocima dozvola za prodaju van države.

"Ako želite da mu pomognete da se odmrzne, samo ga premjestite na sunce i on će se popeti pravo uz drveće", rekao je Kilgor o gmizavcima.

"Ali ako želite da pomognete životnoj sredini i uklonite ga, potrebno je da pozovete [Komisiju za ribe i divlje životinje] i pronađete mjesto za odlaganje, a oni će moći da se o njemu humano pobrinu", dodao je.

Čudan prizor na ulicama Floride dolazi usred snažnog ciklona koji donosi rekordne količine snega, snažne vjetrove i opasan led jugoistoku.

Nacionalna meteorološka služba upozorila je da se očekuje "jak mraz" od nedjelje uveče do ponedeljka ujutru.

Prognoze za nedjelju uveče sugerišu da bi stanovnici Floride mogli da vide temperature hladnije čak i od onih u nordijskoj ostrvskoj zemlji Islandu.

"Obavezno preduzmite mjere za zaštitu ljudi, cevi i biljaka. Da biste spriječili smrzavanje vodovodnih cijevi, umotajte ih ili ispustite vodu ili ih ostavite da polako kaplju", napisao je NWS.

Da podsjetimo, najmanje 100 ljudi umrlo je od posledica ekstremnog vremena koje je pogodilo veći dio SAD. Desetine hiljada domaćinstava su juče i dalje bile bez struje u državama Misisipi, Tenesi i Luizijana, prenosi Telegraf.