Logo
Large banner

Iguane padaju sa drveća: Neobičan prizor šokirao građane

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

09:59

Komentari:

0
Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане
Foto: Unsplash

Stanovnici južne Floride suočili su se sa neobično hladnim temperaturama, a tokom vikenda dočekao ih je šokantan prizor - iguane počele su da padaju sa drveća.

U ovoj državi, poznatoj po pješčanim plažama i generalno toplom vremenu, vremenski uslovi su izazvali čudan fenomen: mnoge iguane padaju sa drveća zbog hladnoće, prenosi Daily mail.

Kada se temperature približe nuli ili postanu negativne, životinje postaju nepokretne, dolaze u stanje "tromosti", u kojem privremeno gube kontrolu mišića i djeluju kao da su smrznute.

Iguane - koje se smatraju invazivnom vrstom na Floridi - su potom viđene kako nepokretno leže u gomilama na zemlji.

Meteorolog Brantli Kejek je na društvenim mrežama napisao da bi iguane mogle da uginu ako bi bile ostavljene na hladnim temperaturama duže vreme.

"One su kao male kesice leda", rekla je Džesika Kilgor iz kompanije Iguana Solutions za Lokal 10 njuz dok je skupljala šačice obično brzih stvorenja.

S obzirom na to da se temperature kreću malo iznad nule, rekla je da ljudi mogu da ih "pokupe kao uskršnja jaja sa zemlje".

Џевад Фушко

Društvo

Neko je za liječenje mladića iz BiH uplatio 64.000 KM

Stanovnicima Floride je obično zabranjeno da sami rukuju iguanama. Ali usred hladnog talasa, Komisija za ribu i divlje životinje Floride odlučila je da dozvoli stanovnicima da donesu zamrznute iguane na privremena mjesta za sakupljanje postavljena širom države, gde će biti ili humano eutanazirane ili predate licenciranim nosiocima dozvola za prodaju van države.

"Ako želite da mu pomognete da se odmrzne, samo ga premjestite na sunce i on će se popeti pravo uz drveće", rekao je Kilgor o gmizavcima.

"Ali ako želite da pomognete životnoj sredini i uklonite ga, potrebno je da pozovete [Komisiju za ribe i divlje životinje] i pronađete mjesto za odlaganje, a oni će moći da se o njemu humano pobrinu", dodao je.

Čudan prizor na ulicama Floride dolazi usred snažnog ciklona koji donosi rekordne količine snega, snažne vjetrove i opasan led jugoistoku.

Nacionalna meteorološka služba upozorila je da se očekuje "jak mraz" od nedjelje uveče do ponedeljka ujutru.

Prognoze za nedjelju uveče sugerišu da bi stanovnici Floride mogli da vide temperature hladnije čak i od onih u nordijskoj ostrvskoj zemlji Islandu.

MUP RS

Republika Srpska

Javni konkurs za prijem na Policijsku akademiju za 150 kadeta

"Obavezno preduzmite mjere za zaštitu ljudi, cevi i biljaka. Da biste spriječili smrzavanje vodovodnih cijevi, umotajte ih ili ispustite vodu ili ih ostavite da polako kaplju", napisao je NWS.

Da podsjetimo, najmanje 100 ljudi umrlo je od posledica ekstremnog vremena koje je pogodilo veći dio SAD. Desetine hiljada domaćinstava su juče i dalje bile bez struje u državama Misisipi, Tenesi i Luizijana, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Majami

drvece

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Krave Stoka Goveda

Zanimljivosti

Država koja ima više krava nego ljudi

9 h

0
Џевад Фушко

Društvo

Neko je za liječenje mladića iz BiH uplatio 64.000 KM

9 h

1
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

Javni konkurs za prijem na Policijsku akademiju za 150 kadeta

9 h

0
Олуја "Хари" погодила Грчку

Svijet

Nevrijeme izazvalo haos: Škole zatvorene, automobili zarobljeni, sela pod prijetnjom

9 h

0

Više iz rubrike

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Svijet

Iranski ministar poručio Trampu: Spremni smo i za sporazum i za rat

9 h

0
Олуја "Хари" погодила Грчку

Svijet

Nevrijeme izazvalo haos: Škole zatvorene, automobili zarobljeni, sela pod prijetnjom

9 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp tvrdi da nikada nije posjetio Epstajnovo ostrvo

10 h

0
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Svijet

Medvedev: Upotreba nuklearnog oružja moguća ako se radi o sudbini države

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner