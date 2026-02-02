Medvedev: Upotreba nuklearnog oružja moguća ako se radi o sudbini države

Nuklearno oružje je ekstremno opasno, ali ne treba sumnjati da će ruska vojska, ukoliko je sudbina Rusije u pitanju, upotrijebiti takvo naoružanje, izjavio je za TASS zamjenik predsjedavajućeg ruskog Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

Na pitanje da li se u Rusiji ikada razgovaralo o mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja u Ukrajini, Medvedev je odgovorio da Rusija djeluje strogo u skladu sa svojom nuklearnom doktrinom, u kojoj su navedeni svi slučajevi u kojima se može upotrijebiti nuklearno oružje.

Medvedev je rekao da se iz toga što Moskva nije upotrijebila nuklearno oružje može zaključiti da nije bilo egzistencijalne prijetnje Rusiji.

"Takvo oružje nije uobičajeno i ekstremno je opasno za cjelokupno čovječanstvo. Međutim, u isto vrijeme - kao što je mnogo puta rečeno - ako se radi o sudbini države, ne treba imati sumnje", zaključio je Medvedev.