Ubistvo dječka u Lionu izazvalo diplomatsku buru između Francuske i SAD: Ministar pozvao američkog ambasadora

Francuski ministar spoljnih poslova, Žan-Noel Baro, izjavio je da će pozvati na razgovor Čarlsa Kušnera, američkog ambasadora u Francuskoj, zbog komentara u vezi sa ubistvom francuskog krajnje desničarskog aktiviste Kventina Deranka, prenosi Gardijan.

Derank je prošle nedjelje pretučen nasmrt u Lionu tokom tuče sa navodnim krajnje levičarskim aktivistima.

Američka ambasada u Francuskoj i Biro za borbu protiv terorizma američkog Stejt departmenta saopštili su da prate slučaj, a obe institucije su na mreži Iks upozorile da je "nasilni radikalni levičarizam u porastu" i da bi ga trebalo tretirati kao pretnju javnoj bezbjednosti.

