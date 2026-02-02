Logo
Large banner

Iranski ministar poručio Trampu: Spremni smo i za sporazum i za rat

02.02.2026

09:50

Komentari:

0
Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su Iran i SAD na prelomnoj tački, da je moguć brz dogovor, ali i da je Iran spreman za rat u slučaju eskalacije.

"Iran i SAD su u sudbonosnom trenutku: Možemo postići pravedan dogovor kako bismo osigurali da nema nuklearnog oružja. Ovaj obostrano koristan ishod je moguć čak i u kratkom vremenskom periodu. S druge strane, može doći do pogrešnih procjena, pa čak i agresije. Iran je pod‌jednako spreman za taj scenario", naveo je Aragči u intervjuu za CNN.

Američki predsjednik Donald Tramp odgovorio je na upozorenje vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija da bi napad iz Vašingtona mogao da izazove regionalni rat.

Аманда Кендић

Društvo

Nestala maloljetnica iz BiH: Porodica u očaju moli građane za pomoć

Tramp je u subotu uveče rekao da se "veoma veliki" američki ratni brodovi kreću ka regionu, nakon što je prethodno upozorio da bi mogao da preduzme vojnu akciju protiv Irana zbog ubistava mirnih demonstranata.

Ambasador Vašingtona pri NATO Metju Vitaker rekao je da američki predsjednik Donald Tramp daje Iranu vremena da se povuče iz konfrontacije, ali neće ostati strpljiv zauvijek.

Iranski diplomata: Pregovori su nemogući

Iran je otvoren za poštovanje saradnje, ali se neće angažovati pod prijetnjom američke vojske, objavio je "Washington post" pozivajući se na iranskog diplomatu, prenosi "b92".

"U trenutnoj situaciji nisu mogući pregovori. Trampovi uslovi za pregovore su nerealni i ne mogu se pregovarati."

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp tvrdi da nikada nije posjetio Epstajnovo ostrvo

10 h

0
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Svijet

Medvedev: Upotreba nuklearnog oružja moguća ako se radi o sudbini države

10 h

0
Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

Svijet

Pucnjava u hotelskoj sobi: Jedan policajac ubijen, drugi ranjen

10 h

0
Мајка ухапшена због убиства сина (11): Полицајци се заледили када су чули њене ријечи

Svijet

Majka uhapšena zbog ubistva sina (11): Policajci se zaledili kada su čuli njene riječi

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner