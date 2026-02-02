Iranski ministar poručio Trampu: Spremni smo i za sporazum i za rat

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su Iran i SAD na prelomnoj tački, da je moguć brz dogovor, ali i da je Iran spreman za rat u slučaju eskalacije.

"Iran i SAD su u sudbonosnom trenutku: Možemo postići pravedan dogovor kako bismo osigurali da nema nuklearnog oružja. Ovaj obostrano koristan ishod je moguć čak i u kratkom vremenskom periodu. S druge strane, može doći do pogrešnih procjena, pa čak i agresije. Iran je pod‌jednako spreman za taj scenario", naveo je Aragči u intervjuu za CNN.

Američki predsjednik Donald Tramp odgovorio je na upozorenje vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija da bi napad iz Vašingtona mogao da izazove regionalni rat.

Tramp je u subotu uveče rekao da se "veoma veliki" američki ratni brodovi kreću ka regionu, nakon što je prethodno upozorio da bi mogao da preduzme vojnu akciju protiv Irana zbog ubistava mirnih demonstranata.

Ambasador Vašingtona pri NATO Metju Vitaker rekao je da američki predsjednik Donald Tramp daje Iranu vremena da se povuče iz konfrontacije, ali neće ostati strpljiv zauvijek.

Iranski diplomata: Pregovori su nemogući

Iran je otvoren za poštovanje saradnje, ali se neće angažovati pod prijetnjom američke vojske, objavio je "Washington post" pozivajući se na iranskog diplomatu, prenosi "b92".

"U trenutnoj situaciji nisu mogući pregovori. Trampovi uslovi za pregovore su nerealni i ne mogu se pregovarati."