Karambol na auto-putu: Lančani sudar 59 vozila

Zbog lančanog sudara u kojem je učestvovalo čak 59 vozila zatvoren je glavni auto-put u Kaliforniji u subotu ujutru, pošto je gusta magla drastično smanjila vidljivost.

Do nesreće je došlo na auto-putu 99, oko 65 kilometara sjeverno od Bejkersfilda, u okrugu Tjuleri u centralnoj dolini Kalifornije, poznatom kao jedno od najvažnijih poljoprivrednih regiona u državi, prenio je CBS.

Policijski službenici Kalifornijske saobraćajne patrole (CHP) naveli su da je do početnih sudara došlo na obje strane auto-puta, nakon čega je uslijedio niz dodatnih sudara, u čemu je ukupno učestvovalo 59 vozila.

Prema navodima CHP-a, magla je u tom području smanjila vidljivost na oko 46-60 metara.

Auto-put je bio zatvoren u oba smjera sve do oko 14.30 časova, dok su ekipe radile na raščišćavanju mjesta nesreće.

Riječ je o ključnoj saobraćajnici koja se prostire čitavom dužinom Centralne doline.

Zvaničnici su saopštili da je više osoba zadobilo lakše do umjerene povrede.

Iz CHP-a su apelovali na vozače da uspore, povećaju odstojanje između vozila i ostanu maksimalno oprezni, naročito u uslovima smanjene vidljivosti ili pojačane gužve.