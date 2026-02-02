Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе

Извор:
Полиција у Рогатици ухапсила је лице чији су иницијали Д.Ј. из ове општине, због основа сумње да је починио кривично дјело мучење и убијање животиња.
Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштено је да се ово лице сумњичи да је 31. јануара и 1. фебруара на подручју општине Рогатица из пиштоља једног пса усмртио и бацио у ријеку, а другог ранио.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
