Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе

АТВ

АТВ

02.02.2026

11:10

Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе
Фото: Unsplash

Полиција у Рогатици ухапсила је лице чији су иницијали Д.Ј. из ове општине, због основа сумње да је починио кривично дјело мучење и убијање животиња.

Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштено је да се ово лице сумњичи да је 31. јануара и 1. фебруара на подручју општине Рогатица из пиштоља једног пса усмртио и бацио у ријеку, а другог ранио.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

mučenje životinja

Рогатица

хапшење

