Возач за казне дугује скоро 22.000 КМ

02.02.2026

10:35

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Сарајевска полиција привремено је одузела аутомобил "поло" од четрдесетчетворогодишњег возача чији су иницијали С.Х. јер је утврђено да је вишеструки повратник у саобраћајним прекршајима, те да у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг од 21.909 КМ.

Полиција је приликом заустављања возила у општини Ново Сарајево установила да је С.Х. управљао возилом прије стицања права на то, као и да аутомобил није регистрован, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ КС.

prevara freepik

Сцена

Српски водитељ ухватио жену са љубавником и још добио батине

У саопштењу је наведено да је у Хаџићима привремено одузет аутомобил "форд" од четрдесетдеветогодишњег А.Б. јер је провјерама утврђено да је возио пијан, да возило није регистровано и да је са неприпадајућим регистарским таблицама, као и да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја.

Против обојице возача биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.

oduzet automobil

Сарајево

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

