Za smrtonosnu bolest nema lijeka: Raste broj oboljelih

Indija se ponovo suočava sa Nipah virusom, jednim od najopasnijih patogena koji se periodično pojavljuju na potkontinentu. U državi Zapadni Bengal potvrđeno je pet oboljelih, svi su povezani sa privatnom bolnicom u Barasatu, dok je muškarac koji se smatra prvim slučajem preminuo prije nego što su stigli rezultati testiranja.

Situacija je dodatno osetljiva jer su zaraženi isključivo zdravstveni radnici, ljekari i medicinske sestre, što ozbiljno komplikuje odgovor sistema. Vlasti su brzo identifikovale oko 200 osoba koje su bile u kontaktu sa oboljelima. Polovina njih već je prebačena u karantin i ostaće u izolaciji 21 dan, koliko traje maksimalni period inkubacije. Svi testovi za sada su negativni, ali epidemiolozi naglašavaju da se razvoj situacije mora pratiti iz sata u sat. Sada su se, kako javljaju tamošnji mediji, pojavila još dva nova slučaja.

Nipah virus najčešće potiče od voćnih slijepih miševa i može se prenijeti direktno među ljudima ili konzumacijom kontaminirane hrane. Prvi put je otkriven 1999. godine u Maleziji i od tada se povremeno javlja u Indiji, Bangladešu i na Filipinima. Posebno je problematičan jer na početku podsjeća na grip, a zatim može naglo preći u teška respiratorna i neurološka stanja, uključujući zapaljenje mozga, napade i komu.

Prema podacima World Health, smrtnost se kreće od 40 do 75 odsto, a vakcine i specifične terapije ne postoje. Liječenje je isključivo suportivno, što dodatno pojačava strah od svake nove pojave virusa.

Dvoje pacijenata iz aktuelnog klastera prebačeno je u specijalizovanu bolnicu u Kolkati. Medicinska sestra, prema zvaničnicima, ima stabilniju kliničku sliku, dok je drugi pacijent u izrazito teškom stanju. Stručnjaci upozoravaju da izbijanja poput ovog pokazuju koliko brzo Nipah može da poremeti zdravstveni sistem, naročito kada su među prvima pogođeni upravo oni koji bi trebalo da zaštite druge.

Novi slučajevi u Zapadnom Bengalu još jednom podsjećaju na opasnost koju ovaj virus nosi, ali i na važnost ranog prepoznavanja, zaštitne opreme u bolnicama i brzog reagovanja epidemioloških timova. Indijske vlasti poručuju da je situacija „pod kontrolom“, ali oprez ostaje na najvišem nivou, prenosi Blic.