Nekoliko kockica tamne čokolade svakog dana može umanjiti stres

Kockica čokolade nakon obroka za mnoge je mali ritual koji popravlja raspoloženje. Međutim, osim užitka, tamna čokolada može imati i stvarne zdravstvene koristi, posebno kada je riječ o stresu i mentalnom blagostanju.

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija tamne čokolade može smanjiti nivo hormona stresa. U jednoj studiji, 30 ispitanika je tokom dvije nedjelje svakodnevno konzumiralo 40 grama tamne čokolade.

Rezultati su pokazali da je kod osoba sa izraženijom anksioznošću došlo do smanjenja kortizola i kateholamina, hormona povezanih sa stresom.

Pored toga, tamna čokolada pozitivno djeluje na metabolizam i zdravlje crijevne mikrobiote. Stručnjaci navode da ovakav efekat može doprinijeti boljoj regulaciji stresa i opštem zdravlju organizma.

Budući da stres ubrzava starenje kože i smanjuje proizvodnju kolagena, njegovo smanjenje može imati pozitivan uticaj i na izgled kože.

Važno je obratiti pažnju na izbor čokolade. Preporučuje se kvalitetna tamna čokolada sa visokim udjelom kakaa, bez dodatog šećera i vještačkih sastojaka. Organski kakao i prirodni zaslađivači, poput stevije, bolja su opcija od industrijskih proizvoda bogatih rafinisanim šećerom.

Kao alternativa, stručnjaci savjetuju i konzumaciju tople čokolade bez šećera, koja zadržava blagotvorna svojstva kakaa.