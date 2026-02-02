Logo
Large banner

Nekoliko kockica tamne čokolade svakog dana može umanjiti stres

Izvor:

B92

02.02.2026

09:39

Komentari:

0
Crna čokolada
Foto: Unsplash

Kockica čokolade nakon obroka za mnoge je mali ritual koji popravlja raspoloženje. Međutim, osim užitka, tamna čokolada može imati i stvarne zdravstvene koristi, posebno kada je riječ o stresu i mentalnom blagostanju.

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija tamne čokolade može smanjiti nivo hormona stresa. U jednoj studiji, 30 ispitanika je tokom dvije nedjelje svakodnevno konzumiralo 40 grama tamne čokolade.

tablete doping

Srbija

Velika akcija u Srbiji: Zaplijenjeno pola miliona psihoaktivnih tableta

Rezultati su pokazali da je kod osoba sa izraženijom anksioznošću došlo do smanjenja kortizola i kateholamina, hormona povezanih sa stresom.

Pored toga, tamna čokolada pozitivno djeluje na metabolizam i zdravlje crijevne mikrobiote. Stručnjaci navode da ovakav efekat može doprinijeti boljoj regulaciji stresa i opštem zdravlju organizma.

Budući da stres ubrzava starenje kože i smanjuje proizvodnju kolagena, njegovo smanjenje može imati pozitivan uticaj i na izgled kože.

Važno je obratiti pažnju na izbor čokolade. Preporučuje se kvalitetna tamna čokolada sa visokim udjelom kakaa, bez dodatog šećera i vještačkih sastojaka. Organski kakao i prirodni zaslađivači, poput stevije, bolja su opcija od industrijskih proizvoda bogatih rafinisanim šećerom.

Пљачка-Ниш-градоначелник-020252026

Srbija

Hrabri potez gradonačelnika: Spriječio krađu dragstora i razoružao lopova

Kao alternativa, stručnjaci savjetuju i konzumaciju tople čokolade bez šećera, koja zadržava blagotvorna svojstva kakaa.

Podijeli:

Tagovi:

tamna čokolada

stres

Čokolada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јокића тукли током цијеле утакмице - ВИДЕО

Košarka

Jokića tukli tokom cijele utakmice - VIDEO

9 h

0
Нови Закон о раду: Шта се мијења за раднике и послодавце

BiH

Novi Zakon o radu: Šta se mijenja za radnike i poslodavce

9 h

0
Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

Ekonomija

Njemački gigant zatvara 20.000 radnih mjesta

9 h

0
Женске торбе

Stil

Torbe sa poznatim printom vratile su se u modu i popularnije su nego ikad

9 h

0

Više iz rubrike

Ограничена употреба сирупа: Хитно се огласила Агенција за лијекове

Zdravlje

Ograničena upotreba sirupa: Hitno se oglasila Agencija za lijekove

13 h

0
Пријети нова епидемија: Због ових симптома се може развити и рак

Zdravlje

Prijeti nova epidemija: Zbog ovih simptoma se može razviti i rak

22 h

0
Уколико имате висок крвни притисак заборавите на ове три намирнице

Zdravlje

Ukoliko imate visok krvni pritisak zaboravite na ove tri namirnice

1 d

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Prirodni lijek za prehladu od samo dva sastojka: Neophodan je tokom zime

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner