Torbe sa poznatim printom vratile su se u modu i popularnije su nego ikad

Superžena

02.02.2026

09:22

Женске торбе
Foto: Naz Kurtuluş/Pexels

Leopard uzorak već decenijama simbolizuje moć, samopouzdanje i bezvremenski stil. Ove sezone ponovo je u fokusu – i to kroz torbe koje svaki autfit u trenu podižu na viši modni nivo.

Leopard uzorak kroz istoriju je simbolizovao moć, luksuz i samopouzdanje, a u modu su ga uvele upravo neke od najvećih stilskih ikona 20. vijeka. Merilin Monro i Elizabet Tejlor nosile su ga kao izraz neupitne ženstvenosti i holivudskog glamura, dok je Džeki Kenedi leopard print uklopila u sofisticiran, odmjeren stil, dokazavši da ovaj odvažan uzorak može izgledati profinjeno i elegantno.

Upravo zahvaljujući njima leopard uzorak postao je bezvremenski modni klasik koji se, decenijama kasnije, neprestano vraća u kolekcijama i ormarima modno osviještenih žena.

Kasnije generacije dale su mu nova značenja. Madona ga je nosila kao simbol provokacije, slobode i buntovništva, dok Kejt Mos i Naomi Kembel leopard print tokom 1990-ih pretvorile u nezaobilazan dio kul, urbanog stila. Od tada do danas, leopard nije izgubio na snazi - samo je mijenjao kontekst.

Leopard uzorak ove sezone ponovo osvaja scenu. Modni dodaci, a posebno torbice s ovim upečatljivim printom, postali su jedan od najtraženijih komada u garderobi. Iako se često smatra odvažnim izborom, leopard uzorak već je godinama modni klasik koji se lako uklapa u različite stilove od minimalističkih do onih glamuroznih.

Leopard print ponovo u fokusu

Modni trendovi se neprestano vraćaju, a animal print jedan je od onih koji nikada u potpunosti ne nestaje. Ovoga puta naglasak je stavljen upravo na torbice, koje su idealan način da se trend uključi u svakodnevne kombinacije bez pretjerivanja. Leopard torbica daje autfitu karakter i dozu samopouzdanja, čak i kada je ostatak kombinacije vrlo jednostavan.

Iako djeluju dominantno, leopard torbice iznenađujuće su svestrane. Najbolje dolaze do izražaja uz neutralne tonove poput crne, bež, sive ili bijele. U dnevnim kombinacijama savršeno se slažu sa džinsom i bejzik komadima, dok u večernjim izdanjima mogu zamijeniti klasičnu crnu torbicu i podići cijeli izgled.

Leopard print ne mora biti napadan ukoliko ga dobro ukomponujemo u autfit. Važno je zadržati ravnotežu, ukoliko je torbica u fokusu, ostatak autfita neka bude jednostavan i nenametljiv.

Leopard uzorak kao pametna modna investicija

Za razliku od mnogih trendova koji traju samo jednu sezonu, leopard uzorak godinama zadržava svoje mjesto u modnom svijetu. Upravo zato torbica s ovim printom smatra se pametnom investicijom u garderobu. Riječ je o komadu koji se može nositi iz godine u godinu, bez obzira na promjene trendova.

