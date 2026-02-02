Храбри потез градоначелника: Спријечио крађу драгстора и разоружао лопова

02.02.2026
У једној породавници у улици Уроша Предића у Нишу, синоћ око 21 час, догодио се покушај разбојништва, а како свједоци овог инцидента говоре један нападач је уз пријетње пиштољем и мачетом, покушао да изнуди новац.
Према свједочењу очевидаца, нападач је ушао у објекат и тражио новац уз пријетње "дај паре" и "упуцаћу те", држећи пиштољ у руци, пишу медији.
У тренутку инцидента реаговао је градоначеник Ниша Драгослав Павловић, који је успио да нападачу из руке одузме пиштољ и баци га даље, преноси портал Ниш ТВ на Инстаграму.
На снимку се чује и жена, претпоставља се радница, којој глас дрхти од стреса и претпљеног страха како коментарише, да је нападач рекао "упуцаћу те, упуцаћу те".
Истиче се да је градоначелник Правловић хитно и храбро реаговао.
Како преносе медији, нападач је код себе имао и мачету, коју је покушао да употријеби док је гурао касу, рачунар и инвентар објекта. Након што је разоружан, нападач је избачен из драгстора, а о догађају је одмах обавијештена полиција, додаје се.
Из Полицијске управе Ниш потврђено је да је због покушаја разбојништва ухапшено лице, осумњичени Љ. М., који је приведен у рекордно кратком року, а даљи рад на утврђивању свих околности инцидента је у току.
