Logo
Large banner

Храбри потез градоначелника: Спријечио крађу драгстора и разоружао лопова

02.02.2026

09:34

Коментари:

0
Покушај пљачке драгстора у Нишу
Фото: portalnistv.rs /Instagram/Screenshot

У једној породавници у улици Уроша Предића у Нишу, синоћ око 21 час, догодио се покушај разбојништва, а како свједоци овог инцидента говоре један нападач је уз пријетње пиштољем и мачетом, покушао да изнуди новац.

Према свједочењу очевидаца, нападач је ушао у објекат и тражио новац уз пријетње "дај паре" и "упуцаћу те", држећи пиштољ у руци, пишу медији.

Радници

Економија

Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

У тренутку инцидента реаговао је градоначеник Ниша Драгослав Павловић, који је успио да нападачу из руке одузме пиштољ и баци га даље, преноси портал Ниш ТВ на Инстаграму.

На снимку се чује и жена, претпоставља се радница, којој глас дрхти од стреса и претпљеног страха како коментарише, да је нападач рекао "упуцаћу те, упуцаћу те".

Истиче се да је градоначелник Правловић хитно и храбро реаговао.

Нападач избачен из драгстора

Како преносе медији, нападач је код себе имао и мачету, коју је покушао да употријеби док је гурао касу, рачунар и инвентар објекта. Након што је разоружан, нападач је избачен из драгстора, а о догађају је одмах обавијештена полиција, додаје се.

илу-торбе-мода-02022026

Стил

Торбе са познатим принтом вратиле су се у моду и популарније су него икад

Из Полицијске управе Ниш потврђено је да је због покушаја разбојништва ухапшено лице, осумњичени Љ. М., који је приведен у рекордно кратком року, а даљи рад на утврђивању свих околности инцидента је у току.

Подијели:

Тагови:

pokušaj pljačke

NiŠ

Gradonačelnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп тврди да никада није посјетио Епстајново острво

10 ч

0
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Свијет

Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

10 ч

0
Пензионери из комшилука најсиромашнији, крпе крај са крајем

Регион

Пензионери из комшилука најсиромашнији, крпе крај са крајем

10 ч

0
Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

Свијет

Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

10 ч

0

Више из рубрике

Запалио се камион на наплатној рампи

Србија

Запалио се камион пун пелета: Брзом интервенцијом спријечена катастрофа

22 ч

0
Снијег

Србија

Ледени талас се вратио: Милош Велики затрпан

22 ч

0
Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра

Србија

Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра

1 д

0
Велика олакшица за српске туристе у Грчкој ове године

Србија

Велика олакшица за српске туристе у Грчкој ове године

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner