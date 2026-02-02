Logo
Državljanin Srbije uhapšen zbog nuđenja mita policiji u Bijeljini

02.02.2026

11:21

Komentari:

0
Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини
Foto: ATV

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina, uhapsili su S.M. iz Srbije kojeg sumnjiče da je u Bijeljini prilikom zaustavljanja i kontrole auta kojim je upravljao, policijskim službenicima nudio novac kako bi odustali od sankcionisanja saobraćajnog prekršaja.

On je uhapšen juče (1.febuara) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično d‌jelo davanje mita.

"Navedeno lice se sumnjiči da je istog dana u mjestu Popovi, grad Bijeljina, prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog automobila marke 'Pasat' kojim je upravljalo, policijskim službenicima nudilo novac, kako bi isti odustali od vršenja službene radnje i sankcionisanja saobraćajnog prekršaja, nakon čega je lišeno slobode, a predmetna novčanica je uz potvrdu oduzeta", navode iz PU Bijeljina.

Корморани на Врбасу

Banja Luka

Banjaluka u problemu: Proždrljiva vrsta pustoši Vrbas

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva, koji je naložio da se nakon dokumentovanja predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu.

mito

Bijeljina

Komentari (0)
