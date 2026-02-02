Logo
Ustaški pozdrav ispisan na ulazu u selo sa srpskim stanovništvom

SRNA

02.02.2026

12:24

Усташки поздрав исписан на камену
Foto: SRNA

Ustaški pozdrav "Za dom spremni!", te grafiti "Ustaše", "1941" i fašistička svastika ispisani su na ulazu u većinski srpsko selo Glušci kod Metkovića u Hrvatskoj, potvrdili su mještani za Srnu.

"Na putu za selo sinoć smo vidjeli grafite. Jako smo uznemireni. Nismo prijavili policiji jer se ovo dogodilo i u septembru prošle godine, pa nismo obaviješteni da su počinioci pronađeni ili kažnjeni. Za nas rat, izgleda, nikad nije prestao", rekao je jedan od ogorčenih mještana.

Republika Srpska

Ministar najavio pojačano prisustvo policije

Prošle godine, sedam dana prije komemoracije za 90 mještana koje su 25. septembra 1944. godine ustaše odvele i ubile u Jasenovcu, u selu Glušci osvanule su poruke sa govorom mržnje.

Na putu su tada ispisani grafiti "Ubij Srbina" i "ZDS", kao skraćenica ustaškog pozdrava "Za dom spremni!" koja je bila osvanula i na putokazu za Glušce.

