Lančani sudar u Sloveniji: Zapalio se kamion, dva vozača u bolnici

02.02.2026

10:39

Komentari:

0
Foto: pixabay

Štajerski auto-put u Sloveniji između Pesnice i Šentilja u smjeru Austrije i dalje je zatvoren zbog uklanjanja zapaljenog kamiona, a prema prvim informacijama, lančano su se sudarila tri kamiona, dva vozača su prevezena u bolnicu dok treći nije povrijeđen.

Policija je o nesreći kod Šentilja obaviještena oko 5.20 časova.

Prema prvim izvještajima, vozač kamiona se zabio u kamion ispred sebe, koji se potom zabio u treći kamion. Kamion se u sudaru zapalio, a vatrogasci su još uvijek na mjestu događaja.

Prema do sada dostupnim informacijama, kako navodi portal 24ur, među učesnicima nesreće nije bilo kamiona koji je prevozio opasne materije.

Заплијењене психоактивне таблете

Srbija

Pogledajte spektakularnu akciju u kojoj je zaplijenjeno 500.000 tableta

Zbog uklanjanja zapaljenog kamiona, auto-put prema Austriji je i dalje zatvoren, dok se saobraćaj prema Mariboru odvija jednom trakom.

Nastao je duži zastoj u saobraćaju.

Saobraćaj prema Austriji preusmjerava se na regionalni put kod kružnog toka Pesnica. Policija poziva vozače da blagovremeno provjere stanje na putu i odaberu alternativni put.

lančani sudar

Slovenija

Komentari (0)
