Погледајте спектакуларну акцију у којој је заплијењено 500.000 таблета

Извор:
АТВ
02.02.2026
10:38
Коментари:0
У великој акцији полиције и Вишег јавног тужилаштва у Београду која је од јутрос у току у Београду, заплијењена је велика количина психоактивних таблета.
У Земуну и Земун пољу, у акцији полиције, заплењено је више од пола милиона психоактивних таблета.
Поводом ове акције огласио се МУП саопштењем, у којем је саопштено да су ухапшене двије особе и да је дрога пронађена у једној гаражи.
Како се може видјети на снимку, полиција је упала у гаражу касно увече, када је затекла дрогу у картонским кутијама од пода до плафона.
Због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога ухапшени су Г. Ђ. (1965) и М. И. (1984).
Полиција је у улици Антона Клеменчића у Земуну, у гаражи коју су користили осумњичени, у кутијама пронашла таблете са листе психоактивних супстанци које су, како се сумња, осумњичени чували ради даље продаје.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
