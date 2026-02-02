Logo
Погледајте спектакуларну акцију у којој је заплијењено 500.000 таблета

Извор:

АТВ

02.02.2026

10:38

Коментари:

0
Заплијењене психоактивне таблете
Фото: Screenshot / YouTube

У великој акцији полиције и Вишег јавног тужилаштва у Београду која је од јутрос у току у Београду, заплијењена је велика количина психоактивних таблета.

У Земуну и Земун пољу, у акцији полиције, заплењено је више од пола милиона психоактивних таблета.

Поводом ове акције огласио се МУП саопштењем, у којем је саопштено да су ухапшене двије особе и да је дрога пронађена у једној гаражи.

Како се може видјети на снимку, полиција је упала у гаражу касно увече, када је затекла дрогу у картонским кутијама од пода до плафона.

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога ухапшени су Г. Ђ. (1965) и М. И. (1984).

Полиција је у улици Антона Клеменчића у Земуну, у гаражи коју су користили осумњичени, у кутијама пронашла таблете са листе психоактивних супстанци које су, како се сумња, осумњичени чували ради даље продаје.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

