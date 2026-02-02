Kuvar napao policiju, pa skinuo gaće: Evo kakvu je kaznu dobio

Totalno uznemiren bio je posrnuli zagrebački kuvar A. B. (51) nakon što ga je policija uhapsila u rano jutro 7. januara ove godine.

Jer, osim što je policajce u službenom vozilu tokom vožnje vrijeđao pogrdnim riječima da su "đubrad i stoka", s nepristojnim ponašanjem nastavio je i u zgradi Opštinskog prekršajnog suda u Zagrebu.

Na portirnici, a potom i u prostoriji sudskog pritvora, uoči sudske rasprave, na sav je glas ponavljao iste uvrede i dopunjavao ih novima psujući im usput majku, uz poruku: "Vidjećete vi kad izađem, smradovi".

Sve se to odvijalo naočigled zgroženih stranki, zaposlenih i građana u prolazu.

Međutim, ni tada se nije zaustavio pa je, protestvujući, jer je valjda smatrao da je na krivom mjestu, ničim izazvan skinuo hlače i gaće, piše Jutarnji list.

Zatim je, gibajući kukovima, mahao po pritvorskom dijelu zgrade suda i vikao: "Evo, ovakvog me vodite pred suca neka svi vide!"

Na kraju je zaradio dodatnu prijavu zbog kršenja članaka 6., 14. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira pa ga je prekršajna sutkinja kaznila uslovnom kaznom zatvora u trajanju od 30 dana. Ujedno mu je određena i posebna mjera liječenja pa je, umjesto na slobodi, završio u PB Vrapče.

Troškove suđenja ne mora platiti.