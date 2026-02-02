Logo
Stari običaj za novac: Uradite ovo i novčanik vam neće biti prazan

Informer

02.02.2026

10:18

Стари обичај за новац: Урадите ово и новчаник вам неће бити празан
Stari srpski običaj kaže: uradite ove tri stvari svakog 1. u mjesecu i novac neće "bježati" iz kuće - novčanik će vam ostati pun duže nego inače.

Koliko puta ste se zapitali kako je moguće da plata nestane brže nego što je stigla? I dok danas svi pričaju o budžetiranju, štednji i "finansijskoj disciplini", naši stari imali su jednostavnije objašnjenje - novac voli red, čistoću i dobar doček.

ILU-NOVČANIK-230925

Savjeti

Uređaji koji vam prazne novčanike: Ovo su najveći "potrošači" struje u vašem domu

Prema starom narodnom vjerovanju, prvi dan u mjesecu nosi posebnu energiju, kao početak novog ciklusa. Zato se tada rade mali rituali koji, kako se vjeruje, sprječavaju da novac nestaje iz doma i pomažu da se blagostanje zadrži tokom cijelog mjeseca.

3 koraka koja se rade prvog u mjesecu:

Prstohvat soli na pragu

Na samom ulazu u kuću pospite malo soli. U narodu se vjeruje da so "zaključava" dom i blokira ulazak siromaštva, svađa i finansijskih gubitaka.

Očistite novčanik

Izbacite stare račune, papiriće, nepotrebne kartice i sitnice. Poruka ovog običaja je jasna: novac se ne zadržava tamo gdje je haos.

Novčanica kao magnet

Prvog u mjesecu stavite jednu krupniju novčanicu u posebnu pregradu novčanika i ne trošite je do sljedećeg prvog. To je simbol "temelja" kao da novcu poručujete da u vašem domu ima svoje mjesto.

Zašto se ovaj običaj smatra važnim?

Narodna tradicija kaže da nije dovoljno samo raditi više. Bitno je i kako dočekujete novac.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Bijeljinac uhapšen zbog krađe goriva sa kamiona na pumpi u Zvorniku

Ove male radnje podsjećaju na red, štednju i svjesno trošenje, i upravo zbog toga mnogi tvrde da im pomažu da se finansijski stabilizuju, prenosi Informer.

pare

novčanik

običaji

