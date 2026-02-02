Stari običaj za novac: Uradite ovo i novčanik vam neće biti prazan

Izvor:
Informer
02.02.2026
10:18
Komentari:0
Stari srpski običaj kaže: uradite ove tri stvari svakog 1. u mjesecu i novac neće "bježati" iz kuće - novčanik će vam ostati pun duže nego inače.
Koliko puta ste se zapitali kako je moguće da plata nestane brže nego što je stigla? I dok danas svi pričaju o budžetiranju, štednji i "finansijskoj disciplini", naši stari imali su jednostavnije objašnjenje - novac voli red, čistoću i dobar doček.
Savjeti
Uređaji koji vam prazne novčanike: Ovo su najveći "potrošači" struje u vašem domu
Prema starom narodnom vjerovanju, prvi dan u mjesecu nosi posebnu energiju, kao početak novog ciklusa. Zato se tada rade mali rituali koji, kako se vjeruje, sprječavaju da novac nestaje iz doma i pomažu da se blagostanje zadrži tokom cijelog mjeseca.
3 koraka koja se rade prvog u mjesecu:
Na samom ulazu u kuću pospite malo soli. U narodu se vjeruje da so "zaključava" dom i blokira ulazak siromaštva, svađa i finansijskih gubitaka.
Izbacite stare račune, papiriće, nepotrebne kartice i sitnice. Poruka ovog običaja je jasna: novac se ne zadržava tamo gdje je haos.
Prvog u mjesecu stavite jednu krupniju novčanicu u posebnu pregradu novčanika i ne trošite je do sljedećeg prvog. To je simbol "temelja" kao da novcu poručujete da u vašem domu ima svoje mjesto.
Narodna tradicija kaže da nije dovoljno samo raditi više. Bitno je i kako dočekujete novac.
Hronika
Bijeljinac uhapšen zbog krađe goriva sa kamiona na pumpi u Zvorniku
Ove male radnje podsjećaju na red, štednju i svjesno trošenje, i upravo zbog toga mnogi tvrde da im pomažu da se finansijski stabilizuju, prenosi Informer.
Savjeti
8 h0
Hronika
8 h0
Svijet
9 h0
Region
9 h0
Savjeti
8 h0
Savjeti
11 h0
Savjeti
23 h0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu