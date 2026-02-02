Bijeljinac uhapšen zbog krađe goriva sa kamiona na pumpi u Zvorniku

Policijski službenici Policijske stanice Kozluk su, 01. februara, preduzimajući operativne mjere i radnje, identifikovali i lišili slobode lice inicijala P.Š. sa područja grada Bijeljina, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "krađa" iz člana 224. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Naime, nadležnoj Policijskoj stanici je 30. januara ove godine prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih, tokom noći, na parking prostoru jedne benzinske pumpe na području grada Zvornika, iz rezervoara sa većeg broja teretnih vozila otuđili oko 1.000 litara pogonskog goriva.

Operativnim radom na terenu policijski službenici Policijske stanice Kozluk, zaustavili su i kontrolisali putničko motorno vozilo "Passat" kojim je upravljalo navedeno lice, kojom prilikom su pregledom vozila pronašli veći broj kanistera, kao i druge predmete pogodne za izvrešenje predmetnog krivičnog djela.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.