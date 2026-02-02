Krijumčari u BiH pokušali prošvercovati robu vrijednu više od 11 miliona KM

U skladišta Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prošle godine stigla je oduzeta roba vrijedna više od 11 miliona maraka, a krijumčari su na crno tržište pokušali plasirati sve - od igle do lokomotive, dok potrošači upozoravaju da ilegalni uvoz dodatno podriva životni standard građana.

Podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pokazuju da carinski službenici svake godine otkriju stotine pokušaja nezakonitog uvoza, te da se, uprkos pojačanim kontrolama, krijumčari ne libe da preko granice pokušaju prenijeti najrazličitiju robu.

Iz UIO BiH za "Glas" su naveli da su njihovi službenici lani u 766 slučajeva spriječili krijumčarenje razne robe, vrijedne oko 11,7 miliona KM.

- Najviše oduzete robe odnosilo se na tekstil, vrijedan više od 2,7 miliona KM, zatim akcizne proizvode, odnosno, duvan i duvanske prerađevine u vrijednosti od oko 1,9 miliona KM. U ovoj grupi su i auto-dijelovi vrijedni oko 1,5 miliona KM, mobilni telefoni i tableti oko 550.000 KM, te satove, dijelovi i oprema za satove oko 533.000 KM - naveli su iz UIO.

Prema podacima UIO BiH, krijumčarene su i mašine za rezanje duvana, alkohol, kafa, igračke i karte za poker, motocikli, brodice za ribolov, čamac, brodski motori. Osim toga, zabilježeni su i slučajevi krijumčarenja foto-albuma, pirotehničkih sredstava, ski-opreme, gnojiva i insekticida, zlata, pa čak i muzičke opreme i sunčanih naočara.

U poređenju sa tim podacima, tokom 2024. godine, carinici su 708 puta oduzeli krijumčarenu robu, čija je ukupna vrijednost iznosila oko 12,27 miliona KM.

- I tada je najviše je oduzeto tekstila, potom duvana i duvanskih prerađevina, auto-dijelova i putničkih motornih vozila. Među značajnijim kategorijama bili su i satovi, obuća, zlato, sunčane naočare, kao i medicinska oprema, lijekovi i suplementi - dodali su iz UIO.

Ističu da svu zaplijenjenu robu čuvaju određen period, nakon čega je, ukoliko za to postoje uslovi, prodaju putem aukcije.

- Odluku o daljoj sudbini oduzete robe, bilo da je riječ o prodaji ili uništenju, donosi nadležni sud - pojasnili su iz UIO i dodali da je vrijeme skladištenja uslovljeno trajanjem postupka pred nadležnim sudom i momentom donošenja konačne odluke o postupanju sa oduzetom robom.

Nakon oduzimanja robe zbog pokušaja nezakonitog uvoza, kako su pojasnili, pokreće se prekršajni ili krivični postupak, u zavisnosti od utajenih dažbina.

- Krivični postupak pokreće se u slučajevima kada postoji sumnja da je utajeno više od 10.000 KM indirektnih poreza - kažu u UIO pojašnjavajući da pojedina vrsta robe bude uništena i to najčešće cigarete i duvan, dok za onu vrstu robe za koju postoje uslovi da bude prodata UIO organizuje aukcije, licitacije i direktne prodaje.

Postupanje UIO sa oduzetom robom, uključujući i vozila, zavisi od konačnih sudskih odluka, ali i ispunjenosti uslova za puštanje u slobodan promet na teritoriji BiH.

Tokom 2025. godine, u postupcima prodaje oduzete robe, UIO je održala 13 javnih aukcija prvi i drugi put, te 16 direktnih prodaja, od kojih je šest po hitnom postupku.

- Novac ostvaren prodajom oduzete robe predstavlja prihod Jedinstvenog računa BiH i uplaćuje se na taj račun, sa kojeg se sredstva dalje raspoređuju u skladu sa zakonom - naveli su iz UIO.

Iz udruženja potrošača upozoravaju da velike vrijednosti krijumčarene i zaplijenjene robe ukazuju na sve dublje probleme u društvu, prije svega na nizak životni standard građana.

Prema riječima predsjednice dobojskog Udruženja potrošača "ToPeeR" Snežane Šešlija institucije bi trebalo da idu dalje od same represije i sankcija, odnosno na jače kontrole, ali je potrebno i analizirati zašto građani uopšte posežu za krijumčarenjem robe - da li zbog niskog standarda, nedostupnosti određenih proizvoda ili visokih cijena na legalnom tržištu.

- Bez takve analize, problem će se samo ponavljati - naglašava Šešlija za "Glas" i dodaje da oduzeta roba, koja bude stavljena na aukcije, često nije stvarno dostupna potrošačima.

Javne prodaje, kako kaže, nisu dovoljno transparentne, jer se roba nerijetko prodaje u lotovima i uglavnom je dostupna pravnim licima, što ostavlja prostor za preprodaju i novo formiranje nerealnih cijena.

- Omogućavanje učešća fizičkih lica na aukcijama, bez prodaje po paketima, za građane bi značilo povoljniju kupovinu i smanjilo bi prostor za zloupotrebe - zaključila je Šešlija.

Regionalni centri

Značajne razlike u vrijednosti oduzete robe zabilježene su i po regionalnim centrima UIO BiH. Tako je Regionalni centar Banjaluka tokom prošle godine evidentirao oduzimanje robe u vrijednosti od gotovo dva miliona KM.

- Veća vrijednost zabilježena je u Regionalnom centru Tuzla, gdje je oduzeta roba vrijedila oko 3,6 miliona KM, dok je u Regionalnom centru Sarajevo taj iznos dostigao 3,2 miliona KM. U Regionalnom centru Mostar vrijednost zaplijenjene robe iznosila je oko 2,8 miliona KM - kazali su iz UIO.