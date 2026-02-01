Horor u firmi: Nakon svađe šipkom pretukao kolegu, muškarac zadobio teške povrede

Izvor:
Radnik B.M. zadobio je teške povrede kad ga je kolega u subotu pretukao šipkom u krugu jedne kompanije na Batajničkom drumu u Beogradu!
Kako Telegraf nezvanično saznaje, došlo je do verbalne svađe, a zatim i do fizičkog obračuna dvojice radnika nakon čega je D.R. uzeo metalnu šipku i kolegi naneo više brutalnih udaraca po tijelu i rukama.
Hitna pomoć je povrijeđenog radnika prevezla u KBC Zemun gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede. Policija je prema nezvaničnim informacijama uhapsila D.R. kome je određeno zadržavanje do 48 sati. Istragu vodi Treće opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu.
