Akcija "Kalibar" u Prijedoru, pronađeno vojno oružje

Pripadnici Policijske uprave Prijedor su u okviru akcije "Kalibar" pretresli su stambene prostorije koje koristi S.D. iz Prijedora i tom prilikom pronašli i oduzeli dvije vojne puške M-48, ručnu bombu i 44 metka kalibra 7,9mm.

Pretres je izvršen 30. januara i u toku je rad na kompletiranju predmeta.

Nakon toga će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog S.D. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično d‌jelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.