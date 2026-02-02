Akcija "Kalibar" u Prijedoru, pronađeno vojno oružje

02.02.2026
10:17
Pripadnici Policijske uprave Prijedor su u okviru akcije "Kalibar" pretresli su stambene prostorije koje koristi S.D. iz Prijedora i tom prilikom pronašli i oduzeli dvije vojne puške M-48, ručnu bombu i 44 metka kalibra 7,9mm.
Pretres je izvršen 30. januara i u toku je rad na kompletiranju predmeta.
Nakon toga će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog S.D. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
