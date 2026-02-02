Pritvoren Zvorničanin koji je pao sa skoro pola kilograma kokaina, minama i eksplozivom

Osnovni sud u Zvorniku odredio je pritvor Zvorničaninu S.R. kod kojeg je policija 26. januara pronašla više od 400 grama kokaina, protivpješadijske mine, detonatore i eksploziv.

Odlučujući po Prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, on je pritvoren zbog osnovane sumnje da je počinio krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim d‌jelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Kako navode iz Suda, 26. januara 2026. godine u Zvorniku, neovlašteno je držao supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge.

Kako su precizirali, u pitanju je jedan paketić sa sadržajem bijele praškaste materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, bruto mase 6,5 grama, jedna platnena torba u kojoj se nalazilo više providnih PVC kesa sa sadržajem bijele materije, ukupne bruto mase 423 grama.

Takođe jedna digitalna vagu za precizno mjerenje nepoznate marke sa tragovima bijele materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

"U većoj količini držao je oružje i eksplozivne materije čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno i to: tri protivpješadijske nagazne mine, jednu drvenu kutiju oblijepljenu sivom trakom u kojoj se nalazi četiri upaljača za protivpješadijsku nagaznu minu sa pripadajućim osiguračima, 24 komada električnih detonatorskih kapisli sa pripadajućim žicama, sedam električnih uređaja sa daljiskim upravljačima za detonaciju eksploziva od kojih je jedan rasklopljen, 51 komad pištoljske municije kalibra 7,62 mm, jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje sa tragovima eksploziva, 8 komada plastičnog eksploziva ukupne bruto mase 2,01 kg", piše u saopštenju suda.

Kako dodaju, prema osumnjičenom S. R. se određuje pritvor, u trajanju od najduže mjesec dana, a iz razloga propisanih odredbama člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, jer postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni ometati krivični postupak na način da će uticati na svjedoke, kao i da postoji opravdana bojazan da će ponoviti krivično d‌jelo za koje se može izreči kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.