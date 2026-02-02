Logo
Будимир: Од данас појачано присуство полиције

СРНА

02.02.2026

12:15

Будимир: Од данас појачано присуство полиције
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир најавио је да ће на подручју у надлежности Полицијске управе Зворник од данас бити појачано присуство полиције како би био онемогућен било какав безбједносни инцидент који би нарушио процес понављања избора заказаних у нед‌јељу, 8. фебруара.

"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова поступаће у складу са законом и планираним мјерама и радњама", истакао је Будимир.

Будимир, који је данас посјетио Полицијску праву Зворник, рекао је да је на састанку са начелником ове управе Александром Васиљевићем закључено да је стање јавне безбједности добро - и по питању криминалитета и јавног реда и мира.

"Тако ће и остати. Наш задатак је да омогућимо да бирачки дан у нед‌јељу прође без икаквих проблема. Спријечићемо било какво нарушавање јавног реда и мира које би могло да омете овај демократски процес који ће се одвијати понављањем избора", изјавио је Будимир новинарима.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

Жалба због антисрпске одлуке ЦИК-а

Састанку је присуствовао и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.

Централна изборна комисија БиХ поништила је 24. децембра пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Жељко Будимир

