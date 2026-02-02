Остојић: Унаприједити рад и радне односе у Српској

Извор:
АТВ
02.02.2026
12:06
Коментари:0
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, у радној је посјети Удружењу пензионера Републике Српске. Претходно је министар Остојић, разговарао са представницима Савеза синдиката Српске.
На састанку је отворен низ тема у циљу унапређења положаја радника. Приоритет је задржати раднике у Српској, спријечити неконтролисани раст цијена, уредити рад недјељом, обезбиједити адекватну заштиту на раду, али и ријешити питање ниских казни за послодавце који не поштују права радника.
"Ми смо у фази усаглашавања Меморандума с Владом који ће Савез синдиката потписати гдје желимо да бројна питања која смо већ започели раније, да их реализујемо. Морамо задржати раднике Републике Српске у Републици Српској, очување радника је приоритет а да би то остварило, морамо повећати плате, побољшати услове рада", рекао је Горан Станковић предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Свијет
Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза
Остојић наводи да сегмент рада, радних односа мора да буде унапријеђен.
"Мора са буде подигнут на већи ниво, јер без радника, без њиховог доприноса у економском смислу нема ни напретка. Имајући у виду да је времена све мање, морали смо се дотаћи тема које живот значе и да разговарамо о оном што у најскорије вријеме треба и мора да се рјешава", додао је он.
Република Српска
9 ч0
Република Српска
13 ч23
Република Српска
1 д7
Република Српска
1 д13
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму