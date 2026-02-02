Logo
Large banner

Остојић: Унаприједити рад и радне односе у Српској

Извор:

АТВ

02.02.2026

12:06

Коментари:

0
Радан Остојић
Фото: АТВ

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, у радној је посјети Удружењу пензионера Републике Српске. Претходно је министар Остојић, разговарао са представницима Савеза синдиката Српске.

На састанку је отворен низ тема у циљу унапређења положаја радника. Приоритет је задржати раднике у Српској, спријечити неконтролисани раст цијена, уредити рад недјељом, обезбиједити адекватну заштиту на раду, али и ријешити питање ниских казни за послодавце који не поштују права радника.

"Ми смо у фази усаглашавања Меморандума с Владом који ће Савез синдиката потписати гдје желимо да бројна питања која смо већ започели раније, да их реализујемо. Морамо задржати раднике Републике Српске у Републици Српској, очување радника је приоритет а да би то остварило, морамо повећати плате, побољшати услове рада", рекао је Горан Станковић предсједник Савеза синдиката Републике Српске.

Париз

Свијет

Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза

Остојић наводи да сегмент рада, радних односа мора да буде унапријеђен.

"Мора са буде подигнут на већи ниво, јер без радника, без њиховог доприноса у економском смислу нема ни напретка. Имајући у виду да је времена све мање, морали смо се дотаћи тема које живот значе и да разговарамо о оном што у најскорије вријеме треба и мора да се рјешава", додао је он.

Подијели:

Таг:

Радан Остојић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

Јавни конкурс за пријем на Полицијску академију за 150 кадета

9 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Мој циљ је да Србе одвојим од муслимана који хоће хегемонију над њима

13 ч

23
Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву

Република Српска

Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву

1 д

7
Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

Република Српска

Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

1 д

13

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner