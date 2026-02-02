Logo
Ovo su nove cijene hljeba

Telegraf

02.02.2026

12:31

Ово су нове цијене хљеба
Vlada Srbije izmijenila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji hljeba od brašna T-500, pa je od danas maksimalna maloprodajna cijena hljeba 65 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cijena 55,74 dinara.

Proizvođači su obavezni da najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hljeba bude hljeb od brašna T-500.

За дом спремни-Хрватска-02022026

Region

Ustaški pozdrav ispisan na ulazu u selo sa srpskim stanovništvom

Predsjednik Unije pekara Srbije, Zoran Pralica, prošle nedjelje je najavio da će pekari tražiti korekciju cijene hlljba „Sava“ sa 62 na 65 dinara, kako bi se cijena uskladila sa nedavnim povećanjem minimalne zarade u zemlji.

