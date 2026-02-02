Pogledajte spektakularnu akciju u kojoj je zaplijenjeno 500.000 tableta

U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je od jutros u toku u Beogradu, zaplijenjena je velika količina psihoaktivnih tableta.

U Zemunu i Zemun polju, u akciji policije, zaplenjeno je više od pola miliona psihoaktivnih tableta.

Povodom ove akcije oglasio se MUP saopštenjem, u kojem je saopšteno da su uhapšene dvije osobe i da je droga pronađena u jednoj garaži.

Kako se može vidjeti na snimku, policija je upala u garažu kasno uveče, kada je zatekla drogu u kartonskim kutijama od poda do plafona.

Scena Srpski voditelj uhvatio ženu sa ljubavnikom i još dobio batine

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšeni su G. Đ. (1965) i M. I. (1984).

Policija je u ulici Antona Klemenčića u Zemunu, u garaži koju su koristili osumnjičeni, u kutijama pronašla tablete sa liste psihoaktivnih supstanci koje su, kako se sumnja, osumnjičeni čuvali radi dalje prodaje.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.