Logo
Large banner

Pogledajte spektakularnu akciju u kojoj je zaplijenjeno 500.000 tableta

Izvor:

ATV

02.02.2026

10:38

Komentari:

0
Заплијењене психоактивне таблете
Foto: Screenshot / YouTube

U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je od jutros u toku u Beogradu, zaplijenjena je velika količina psihoaktivnih tableta.

U Zemunu i Zemun polju, u akciji policije, zaplenjeno je više od pola miliona psihoaktivnih tableta.

Povodom ove akcije oglasio se MUP saopštenjem, u kojem je saopšteno da su uhapšene dvije osobe i da je droga pronađena u jednoj garaži.

Kako se može vidjeti na snimku, policija je upala u garažu kasno uveče, kada je zatekla drogu u kartonskim kutijama od poda do plafona.

prevara freepik

Scena

Srpski voditelj uhvatio ženu sa ljubavnikom i još dobio batine

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšeni su G. Đ. (1965) i M. I. (1984).

Policija je u ulici Antona Klemenčića u Zemunu, u garaži koju su koristili osumnjičeni, u kutijama pronašla tablete sa liste psihoaktivnih supstanci koje su, kako se sumnja, osumnjičeni čuvali radi dalje prodaje.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Podijeli:

Tagovi:

Policija

Droga

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Велика акција у Србији: Заплијењено пола милиона психоактивних таблета

Srbija

Velika akcija u Srbiji: Zaplijenjeno pola miliona psihoaktivnih tableta

9 h

0
Покушај пљачке драгстора у Нишу

Srbija

Hrabri potez gradonačelnika: Spriječio krađu dragstora i razoružao lopova

9 h

0
Запалио се камион на наплатној рампи

Srbija

Zapalio se kamion pun peleta: Brzom intervencijom spriječena katastrofa

22 h

0
Снијег

Srbija

Ledeni talas se vratio: Miloš Veliki zatrpan

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner