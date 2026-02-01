Ledeni talas se vratio: Miloš Veliki zatrpan

Snijeg koji je RHMZ Srbije najavio stigao je i u Beograd. U pojedinim dijelovima grada već pada sitan snijeg, a padavine će u većem dijelu Srbije trajati tokom cijele noći.

"Večeras i u toku noći oblačno, mjestimično sa snijegom. Na istoku i jugu Srbije se očekuje stvaranje manjeg snježnog pokrivača. Vjetar slab i umjeren, u košavskom području i jak, istočni i jugoistočni. Na području Beograda oblačno, vjetrovito i uglavnom suvo uz umjeren i jak istočni i jugoistočni vjetar. U toku noći ka ponedjeljku moguć slab snijeg", navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Počeo snijeg u Beogradu

U glavnom gradu snijeg je već počeo da pada, dok je na jugu Srbije provejavao tokom cijelog dana. U okolini Aleksinca bilježi se prvi snježni pokrivač, a padavine se očekuju i tokom večeri u većem dijelu zemlje.

Putevi mogu lediti, pa se savjetuje povećan oprez.

Snijeg zabijelio i auto-put Miloš Veliki

Kako se vidi na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, snijeg je zavejao i auto-put Miloš Veliki.

U ponedjeljak ujutro i prije podne pretežno oblačno i hladno, ponegdje sa slabim snijegom, uglavnom na sjeveru i istoku Srbije. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva. Oblačnost će se najduže zadržati na sjeveru Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlje biti oblačno i tokom naredne noći.

U košavskom području će duvati slab i umjeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vjetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promjenljiv.

Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša od 0 do 3 stepena, na istoku Srbije oko -3 (ledeni dan).

Ponovo olujni udari vjetra

U utorak (03.02.) jutro hladno uz slab, ponegdje i umjeren mraz. U toku dana iznad većeg dijela promjenljivo uz smjenu sunčanih i oblačnih intervala i malo toplije, samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno (ledeni dan). Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na sjeverozapadu i zapadu Srbije usloviti kišu.

Kiša se u srijedu i četvrtak (04-05.02.) uz još toplije vrijeme, očekuje mestimično i u ostalim krajevima.

Duvaće košava, koja će od utorka uveče (03.02.) do četvrtka (05.02.) imati udare olujne jačine.

Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.