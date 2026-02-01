Pronađeno tijelo Tihomira za kojim se tragalo od decembra

Izvor:
Kurir
01.02.2026
16:39
Komentari:0
Tijelo Tihomira Popovića koji je nestao na području planine Javor pronađeno je jutros.
Tijelo je pronašao njegov komšija Raško, u blizini svoje kuće, kada je krenuo u obilazak pčelinjaka. O pronalasku su odmah obaviještene nadležne službe.
Svijet
U dvije nesreće poginulo 16 ljudi, 30 povrijeđenih
Za Popovićem su od dana nestanka intenzivno tragali mještani, lovačke sekcije, kao i policija, spasioci i vatrogasci.
Nakon toliko neizvjesnosti, potraga za Tihomirom Popovićem danas je tragično okončana. Uzrok ovog nemilog događaja za sada je nepoznat, a u toku je uviđaj koji sprovode nadležni organi.
Tenis
Oglasio se Nadal nakon finala Đoković -Alkaraz: Moćna poruka za Novaka
Podsjećamo, deda Tihomir imao je blizu 90 godina, a potraga je započeta 26.12.2025. godine, dok je teren bio izuzetno nepristupačan zbog velikih količina snijega koji je tih dana dosta napadao.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu