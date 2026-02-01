Logo
Pronađeno tijelo Tihomira za kojim se tragalo od decembra

Izvor:

Kurir

01.02.2026

16:39

Komentari:

0
Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра
Foto: Tanjug/AP

Tijelo Tihomira Popovića koji je nestao na području planine Javor pronađeno je jutros.

Tijelo je pronašao njegov komšija Raško, u blizini svoje kuće, kada je krenuo u obilazak pčelinjaka. O pronalasku su odmah obaviještene nadležne službe.

Hitna pomoć

Svijet

U dvije nesreće poginulo 16 ljudi, 30 povrijeđenih

Za Popovićem su od dana nestanka intenzivno tragali mještani, lovačke sekcije, kao i policija, spasioci i vatrogasci.

Nakon toliko neizvjesnosti, potraga za Tihomirom Popovićem danas je tragično okončana. Uzrok ovog nemilog događaja za sada je nepoznat, a u toku je uviđaj koji sprovode nadležni organi.

ђоковић надал

Tenis

Oglasio se Nadal nakon finala Đoković -Alkaraz: Moćna poruka za Novaka

Podsjećamo, deda Tihomir imao je blizu 90 godina, a potraga je započeta 26.12.2025. godine, dok je teren bio izuzetno nepristupačan zbog velikih količina snijega koji je tih dana dosta napadao.

