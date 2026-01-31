Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

Poznata srpska manekenka iz Novog Sada Bojana Banjac navodno se pominje u dokumentima povezanim sa Džefrijem Epstajnom.

Ona je učestvovala u jednom popularnom šou koji je emitovan 2011. godine u Srbiji.

Nije često prisutna u javnosti, a karijeru je nakon šoua nastavila uspješno da gradi i van okvira Srbije.

Gdje je danas

Mediji su pisali da se Bojana Banjac nedavno udala za dugogodišnjeg partnera.

O njenom privatnom životu nisu poznati mnogi detalji, osim onoga što je dijelila na društvenim mrežama.

Srpska ljepotica trenutno gazi četvrtom decenijom života, a kad je učestvovala u šou imala je 19 godina.

Objavljeni novi fajlovi

Više od 3 miliona dokumenata objavljeno je u najnovijoj turi fajlova vezanih za pokojnog američkog milijardera i osuđenog seksualnog prestupnika, a među njima se navodno nalazi i fotografija srpskog pasoša jedne poznate srpske ljepotice.

U fajlovima se navodno nalaze i njene fotografije, ali i fotografije pasoša, kao i mejl adresa. Većina tih fotografija nalazi se i na Instagram profilu poznate srpske ljepotice.

Kako prenose mediji, dokumenti navodno ukazuju na to da se njeno ime pojavljuje u mejlovima u kojima je navodna agencija predlagala potencijalne modele Epstajnu.

Međutim, ne postoji dokaz o direktnoj komunikaciji između srpske ljepotice i Džefrija Epstajna!

Bitno je napomenuti da prisustvo njenog imena u ovim dokumentima ne znači da je bila žrtva niti da je na bilo koji način učestvovala u nezakonitim aktivnostima.

Podaci iz dokumenata ukazuju isključivo na to da su njeni lični podaci dijeljeni od strane treće strane.