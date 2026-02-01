Logo
Large banner

Poraz Igokee u Dubaiju

Izvor:

ATV

01.02.2026

16:23

Komentari:

0
Игокеа
Foto: ATV

Košarkaši Dubaija pobijedili su danas na svom terenu ekipu Igokee rezultatom 94:78 u utakmici 17. kola grupe A regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 23 poena, dok je Aleksa Avramović dodao 14.

Kod gostiju, najbolji su bili Dragan Milosavljević i Aleksandar Lazić, koji su postigli po 13 poena.

Новак Ђоковић и Карлос Алкарас

Tenis

Poznato zašto RTS nije prenosio finale Đoković-Alkaraz

"Mi smo borili se svih 40 minuta, dali smo sve od sebe. Imali smo jakog protivnika, evroligaška ekipa. Imali smo nekih nedostataka na poziciji igrača koji su povrijeđeni. Dali smo sve od sebe, što je najbitnije. igrali smo dobro jedan period utakmice, pogotovo drugu četvrtinu. Idemo dalje, korak po korak sa istom energijom i istom željom", rekao je za ATV košarkaš Igokee Aleksandar Lazić.

Košarkaši Dubaija se nalaze na prvom mjestu na tabeli grupe A sa svih 15 pobjeda, dok je Igokea na četvrtoj poziciji sa skorom 7/8.

Dubai će u posljednjem, 18. kolu igrati sa Partizanom u Beogradu, dok će Igokea gostovati Krki.

Podijeli:

Tagovi:

KK Igokea

Dubai

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Повратак на паркет и у МВП трку: Јокић Денверу донио побједу против Клиперса

Košarka

Povratak na parket i u MVP trku: Jokić Denveru donio pobjedu protiv Klipersa

1 d

0
Табела Евролиге: Звезду мрва дијели од горњег дијела

Košarka

Tabela Evrolige: Zvezdu mrva dijeli od gornjeg dijela

2 d

0
Звезда не може без драме: Коцкали се, али се извукли

Košarka

Zvezda ne može bez drame: Kockali se, ali se izvukli

2 d

0
Бомба је одјекнула: Никола Јокић је у трци

Košarka

Bomba je odjeknula: Nikola Jokić je u trci

2 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner