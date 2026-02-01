Poraz Igokee u Dubaiju

Košarkaši Dubaija pobijedili su danas na svom terenu ekipu Igokee rezultatom 94:78 u utakmici 17. kola grupe A regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 23 poena, dok je Aleksa Avramović dodao 14.

Kod gostiju, najbolji su bili Dragan Milosavljević i Aleksandar Lazić, koji su postigli po 13 poena.

Tenis Poznato zašto RTS nije prenosio finale Đoković-Alkaraz

"Mi smo borili se svih 40 minuta, dali smo sve od sebe. Imali smo jakog protivnika, evroligaška ekipa. Imali smo nekih nedostataka na poziciji igrača koji su povrijeđeni. Dali smo sve od sebe, što je najbitnije. igrali smo dobro jedan period utakmice, pogotovo drugu četvrtinu. Idemo dalje, korak po korak sa istom energijom i istom željom", rekao je za ATV košarkaš Igokee Aleksandar Lazić.

Košarkaši Dubaija se nalaze na prvom mjestu na tabeli grupe A sa svih 15 pobjeda, dok je Igokea na četvrtoj poziciji sa skorom 7/8.

Dubai će u posljednjem, 18. kolu igrati sa Partizanom u Beogradu, dok će Igokea gostovati Krki.