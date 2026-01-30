Zvezda ne može bez drame: Kockali se, ali se izvukli

Oni su na svom terenu slavili protiv Dubaija sa 95:92 u okviru 25. kola, čime su upisali svoj 15. trijumf i sada su došli korak bliže TOP 8 fazi!

Kakav meč Zvezde, reklo bi se - deža vi, već viđeno od crveno-bijelih jer se stekao utisak da to rade čitave sezone. Počnu utakmicu na savršen način, zaliče na najbolju ekipu u cijeloj Evropi, a onda se dogodi sunovrat iz kog je pitanje - ima li povratka?

Teško je reći do koga je u ovoj situaciji, prst bi mogao da se uperi uvijek prvo u trenera koji je i na ovom meču "ubio momenat" ekipe, kada je odlučio da promijeni čitavu petorku, prije svega Kodija Milera Mekintajera koji je ubacio devet poena, a uz to i dodao šest asistencija i tri skoka.

Možda je do trenera, a opet, možda je i do igrača koji su u sebe ubrizgali preveliku dozu samopouzdanja i misli da će "oni ovo lako riješiti".

Kaznio je to Dubai, prijetio je tokom druge, a i treće dionice. Dubai se potpuno vratio u meč tokom drugih 10 minuta na parketu, disali su za vratom, imali su prilike da dođu i do vođstva... Na kraju, Zvezda je sačuvala minimalno vođstvo i otišlo se u drugo poluvrijeme.

Imao je Saša Obradović i dosta uticaja od strane Džordana Nvore, koji je postigao 10 poena od 24 ekipe Zvezde u trećoj dionici, koju je Džered Batler završio trojkom i tako donio Zvezdi prednost od 68:61.

Pogodio je na otvaranju posljednje dionice trojku preko Bejkona, ali je Batler nastavio u svom ritmu i došao je do novih poena, kojima je Zvezdu odveo u novu pobjedu.

Crveno-bijeli su na kraju zadovoljni ostali u Beogradu, pošto se može reći da su odigrali sjajnu, ali doslovno - sjajnu utakmicu, iako tako nije izgledalo tokom nekih dijelova. Na kraju je sve moglo da ode i u dramu.

Dubai je uspio preko Bejkona da smanji na osam poena zaostatka, ali je potom Nvora uspio da dođe do poena, pošto se uplela ruka Kabengeleu, koji je uticao na taj šut. Crveno-bijeli su došli do velike pobjede.

Doduše, došlo je do velikog opuštanja na samom kraju, kada je Dubai uspio da veže poene, ali, na sreću su imali veliku prednost.

Na samom kraju meča, najbolji kod pobjednika bio je Džordan Nvora sa 22 poena, Ebuka Izundu je dodao 18, a Kodi i Batler po 16.

U ekipi Dubaija je najbolji bio Mfiondu Kabegele sa 24 poena, Dvejn Bejkon je dodao 19, Mekinli Rajt 16, a Aleksa Avramović 11, prenosi "Telegraf".