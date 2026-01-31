Povratak na parket i u MVP trku: Jokić Denveru donio pobjedu protiv Klipersa

Košarkaši Denver nagetsa pobijedili su na domaćem parketu Los Anđeles kliperse 122:109 u utakmici regularnog dijela sezone NBA lige.

Mjesec dana pauze i 16 propuštenih mečeva imao je Nikola Jokić zbog povrede koljena koju je zabilježio protiv Majamija, a njegov povratak na parket bio je bolji nego što je moglo da se očekuje.

Srbija Završeno ponovljeno prebrojavanje glasova u Prištini

Najbolji košarkaš svijeta je sa ograničenim minutima (25) zabilježio dabl-dabl od 31 poena, 12 skokova i pet asistencija.

Povratkom u tim, ostao je u trci za MVP priznanje i izbor u najbolje petorke lige, s tim što do kraja regularnog dijela sezone može da propusti još samo jedan meč.

Nagetsi su kontrolisali utakmicu od samog početka zahvaljujući dobrom šutu za tri poena – pogodili su 16 trojki iz 28 pokušaja.

Utakmica je počela dinamično. Denver je pogocima van linije 7,24 otvorio meč, ali je gostujući tim uzvratio preko Lenarda i Hardena. Ipak, domaći su furioznim finišem prve četvrtine, poenima Pejtona Votsona i trojkom Tima Hardaveja Džuniora, stekli prednost od 35:27.

Tenis Aleksandra i Ana poražene u finalu Australijan opena

U drugoj dionici Klipersi su pokušavali da uhvate priključak. Denver je u jednom trenutku stigao do maksimalnih plus 13 (47:34), ali je Harden sa dvije uzastopne trojke održao goste u igri, pa se na poluvrijeme otišlo rezultatom 59:50 u korist tima iz Kolorada.

Ključni period meča uslijedio je sredinom treće četvrtine, kada su Klipersi agresivnom odbranom i poenima Džona Kolinsa prišli na samo dva poena zaostatka (74:72).

Love from the home crowd 🫶 pic.twitter.com/8Mqo6Twps8 — Denver Nuggets (@nuggets) January 31, 2026

Ipak, Tim Hardavej Džunior je u kratkom intervalu pogodio tri uzastopne trojke i vratio Denveru dvocifrenu prednost (92:80) pred poslednji period.

U završnici utakmice Nikola Jokić je mirno kontrolisao dešavanja na parketu, a trojkom sa vrha kapice na tri minuta do kraja za 116:98 praktično je otklonio sve dileme. Posljednji minuti protekli su u znaku izmjena i atraktivnih zakucavanja za konačnih 122:109.

Svijet Raste broj žrtava ledene oluje: Stotine hiljada ljudi bez struje

Nagetsi su bez Jokića imali skor 10:6.

Pored Jokića, u ekipi Denvera istakli su se Tim Hardavej Džunior sa 22 poena (5/7 za tri), Pejton Votson sa 21, kao i Džamal Marej sa 20 poena i devet asistencija uz visok procenat šuta (7/10 iz igre). Dvocifren učinak imao je i Jonas Valančiunas sa 11 poena i šest skokova.

U redovima Klipersa, najefikasniji je bio Džejms Harden sa 25 poena, Kavaj Lenard je postigao 21, a Džon Kolins 18 poena. Zubac je zabilježio 13 poena.

HAD TO PULL THE BTB OUT pic.twitter.com/xXE48Sdgwa — Denver Nuggets (@nuggets) January 31, 2026

Bogdan Bogdanović je zbog povrede propustio i ovaj meč.

Region Djevojka umrla u kadi, stigao šokantan nalaz vještaka

Rezultati mečeva NBA lige:

Vašington vizards - Los Anđeles lejkers 111:142

Boston seltiks - Sakramento kings 112:93

Nju Orleans pelikans - Memfis grizlis 114:106

Njujork niks - Portland trejlblejzers 127:97

Orlando medžik - Toronto reptors 130:120

Denver nagets - Los Anđeles klipers 122:109

Finiks sans - Klivlend kavalirs 126:113

Juta džez - Bruklin nets 99:109