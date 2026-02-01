Aktiviralo se veliko klizište u Sarajevu: Ugroženi stambeni objekti

U sarajevskoj opštini Stari Grad odronio se dio zemljišta i ugrozio stambene objekte, a povrijeđenih nije bilo.

Odronjena zemlja uništila je prilazne stepenice i zaustavila se neposredno uz kuće , u Ulici Trčivode, te je pričinjena znatna šteta i dodatno ugrožena bezbjednost stanovnika tog područja, prenose federalni mediji.

Tenis Doktor saopštio Rafaelu Nadalu da ima ovu neizlječivu bolest

Građani upozoravaju da se na potencijalnu opasnost ukazivalo i ranije, ali da reakcija nadležnih institucija nije uslijedila na vrijeme.

Stanovnici pozivaju nadležne službe da hitno izađu na teren, izvrše procjenu rizika i preduzmu konkretne mjere kako bi se spriječile teže posljedice.