Karneval mimoze u Trebinju

Miris mimoze ispunio je najjužniji grad Srpske. Koraci mažoretkinja, zvuk trombonjera, uz pratnju Gradske muzike u Trebinje su donijeli veselje i karnevalsku atmosferu.

Rascvetale grančice mimoze, vesele maske i grad okupan sunce, bili su dobitna kombinacija sa osmjehe južnjaka.

"Savršeno je u najljepšem gradu, ovakva atmosfera, kako drugačije".

"Mimoza me asocira na proljeće, na lijepo vrijeme, more, lijepu muziku, ribu vino i prijatelje"

"Na buđenje, na radost, na cvjetanje, na ljeto, proljeće, pesmu, ples, ljubav, sve", kažu građani Trebinja.

Očarana ljepotama juga Srpske, danas je bila i čuvena glumica Tatjana Bošković. Kao počasni građanin Herceg Novog, Praznik mimoze otvoriće predstavom „Uspomene Sare Bernar“.

"Herceg novi ima ovakvu istu atmosferu kao što je ovdje danas, sa mnogo sunca, radosti o osmjeha. Ja jedva čekam 13. da počnemo", rekla je Tatjana Bošković, glumica.

Svečani defile krenulo je od Hotela Leotar, preko Kamenog mosta, do Dučićeve ulice. Iako je karneval prošao kroz brojne gradove Srpske, u Trebinju su, kažu učesnici, ipak osjećaju kao kod kuće.

N. Kako vas dočekaju Trebinjci?

"Savršeno, jednom riječju. Uvijek je to dobrodošla, puno ljudi i djece, na radost svih nas", rekao je Miodrag Komarić, muzičar Gradske. muzike Herceg Novi

"Odgovornost je velika, odricanje veliko, ali sav umor nestane kad izmamimo osmijehe ljudi koji nas gledaju", rekla je Andrea Kujačić, mažoretka.

"Pripremili smo više od 60 događaja, zabavnih, koncerata, kulturnih događaja, pozorišnih predstava, književni večeri", rekla je Tatjana Anteljević, direktor JU "Herceg fest".

Sve ovo je najava za 57. Praznik mimoze u Herceg Novom. Dobre komšijske i bratske veze još jednom su potvrdile pune trebinjske ulice, a prvim ljudima ova dva grada ne pada teško ni kada razmijene turiste.

"Bojazan je da neće biti mjesta za sve. Pozivamo da rezervišu mjesto na vrijeme, a ako ne bude mjesta u Herceg Novom slobodno se smjestite u Trebinje, mi ćemo biti na raspolaganju", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

"Puno dobra energija i šarm mediterana. Da se ljudi malo rasterete i opuste iz svakodnevnice i da uživaju u Herceg Novom", rekao je Stevan Katić, predsjednik opštine Herceg Novi.

Praznik mimoze u Herceg Novom počinje 13. februara. Organizator najavljuje bogat program najveselije i najveće fešte u regionu.