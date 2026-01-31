Logo
Large banner

Karneval mimoze u Trebinju

Izvor:

ATV

31.01.2026

19:31

Komentari:

0
Карневал мимозе у Требињу
Foto: ATV

Miris mimoze ispunio je najjužniji grad Srpske. Koraci mažoretkinja, zvuk trombonjera, uz pratnju Gradske muzike u Trebinje su donijeli veselje i karnevalsku atmosferu.

Rascvetale grančice mimoze, vesele maske i grad okupan sunce, bili su dobitna kombinacija sa osmjehe južnjaka.

"Savršeno je u najljepšem gradu, ovakva atmosfera, kako drugačije".

"Mimoza me asocira na proljeće, na lijepo vrijeme, more, lijepu muziku, ribu vino i prijatelje"

"Na buđenje, na radost, na cvjetanje, na ljeto, proljeće, pesmu, ples, ljubav, sve", kažu građani Trebinja.

Očarana ljepotama juga Srpske, danas je bila i čuvena glumica Tatjana Bošković. Kao počasni građanin Herceg Novog, Praznik mimoze otvoriće predstavom „Uspomene Sare Bernar“.

"Herceg novi ima ovakvu istu atmosferu kao što je ovdje danas, sa mnogo sunca, radosti o osmjeha. Ja jedva čekam 13. da počnemo", rekla je Tatjana Bošković, glumica.

Svečani defile krenulo je od Hotela Leotar, preko Kamenog mosta, do Dučićeve ulice. Iako je karneval prošao kroz brojne gradove Srpske, u Trebinju su, kažu učesnici, ipak osjećaju kao kod kuće.

  • N. Kako vas dočekaju Trebinjci?

"Savršeno, jednom riječju. Uvijek je to dobrodošla, puno ljudi i djece, na radost svih nas", rekao je Miodrag Komarić, muzičar Gradske. muzike Herceg Novi

"Odgovornost je velika, odricanje veliko, ali sav umor nestane kad izmamimo osmijehe ljudi koji nas gledaju", rekla je Andrea Kujačić, mažoretka.

"Pripremili smo više od 60 događaja, zabavnih, koncerata, kulturnih događaja, pozorišnih predstava, književni večeri", rekla je Tatjana Anteljević, direktor JU "Herceg fest".

Sve ovo je najava za 57. Praznik mimoze u Herceg Novom. Dobre komšijske i bratske veze još jednom su potvrdile pune trebinjske ulice, a prvim ljudima ova dva grada ne pada teško ni kada razmijene turiste.

"Bojazan je da neće biti mjesta za sve. Pozivamo da rezervišu mjesto na vrijeme, a ako ne bude mjesta u Herceg Novom slobodno se smjestite u Trebinje, mi ćemo biti na raspolaganju", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

"Puno dobra energija i šarm mediterana. Da se ljudi malo rasterete i opuste iz svakodnevnice i da uživaju u Herceg Novom", rekao je Stevan Katić, predsjednik opštine Herceg Novi.

Praznik mimoze u Herceg Novom počinje 13. februara. Organizator najavljuje bogat program najveselije i najveće fešte u regionu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Mimoza

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Република Српска добија "град будућности"

Gradovi i opštine

Republika Srpska dobija "grad budućnosti"

9 h

0
Татјана Бошковић у Требињу: Овдје се осјећам чаробно

Gradovi i opštine

Tatjana Bošković u Trebinju: Ovdje se osjećam čarobno

11 h

0
Студенти добијају по 600 КМ: Ево ко је на листи

Gradovi i opštine

Studenti dobijaju po 600 KM: Evo ko je na listi

1 d

1
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Gradovi i opštine

Pronašla 100 KM i traži vlasnika da mu vrati

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner