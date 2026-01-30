Logo
Studenti dobijaju po 600 KM: Evo ko je na listi

ATV

30.01.2026

19:57

1
Студенти добијају по 600 КМ: Ево ко је на листи
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta HNK je u skladu Pravilniku o dodjeli stipendija u HNK izvršilo odabir korisnika za dvije kategorije dodataka na stipendiju, i to za dodatke za smještaj u studentski dom i deficitarnost zanimanja.

Kada je riječ o dodacima za kategoriju uspjeh studenta u školovanju, odnosno studiju i kategoriju socijalno-materijalni status, popis dobitnika bit će objavljen naknadno, nakon čega će studentima biti isplaćena novčana sredstva.

Nakon što je Ministarstvo ove godine povećalo iznos osnovne stipendije sa 130 KM na 150 KM, takođe je povećan i iznos dodatke na stipendiju. Za razliku od prethodne godine, kada su dodaci iznosili 500 KM, ove godine dobitnicima dodataka biće isplaćeno 600 KM u jednokratnom iznosu.

Ministarstvo je naloge za isplatu osnovne stipendije za mjesece oktobar, novembar i decembar, kao i za dodatak za deficitarnost zanimanja dostavilo Ministarstvu finansija HNK, a sredstva će biti isplaćena u petak.

Takođe, dostavljeni su i nalozi za dodatak za smještaj u studentski dom, a sredstva se isplaćuju na račune studentskih centara po ispostavljenim zahtjevima.

Popis dobitnika po kategorijama deficitarnost zanimanja i smještaj u studentski dom nalaze se na OVOM i OVOM LINKU.

