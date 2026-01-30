Kurtinović ponovo opozvan, Savičić predsjednik Skupštine

Izvor:
SRNA
30.01.2026
16:49
Komentari:0
Skupština opštine Čelinac danas je ponovo imenovala Ivana Savičića za predsjednika lokalnog parlamenta.
Odbornici su prvo usvojili zaključak o izvršenju presude Okružnog suda u Banjaluci kojom se poništava rješenje o opozivu predsjednika parlamenta Dejana Kurtinovića od 27. jula 2025. godine i on se vraća na tu funkciju umjesto Savičića.
Banja Luka
Banjaluka dobila budžet: Evo koliko iznosi
Nakon toga usvojen je prijedlog 17 odbornika da se Kurtinović ponovo opozove, pa je Savičić imenovan na mjesto predsjednika Skupštine opštine Čelinac.
Na današnjoj sjednici odbornici bi trebalo da razmatraju i informaciju o stanju elektromreže na području opštine Čelinac, te o mogućim mjerama za poboljšanje elektrosnabdijevanja.
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu