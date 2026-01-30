Kurtinović ponovo opozvan, Savičić predsjednik Skupštine

Odbornici su prvo usvojili zaključak o izvršenju presude Okružnog suda u Banjaluci kojom se poništava rješenje o opozivu predsjednika parlamenta Dejana Kurtinovića od 27. jula 2025. godine i on se vraća na tu funkciju umjesto Savičića.

Banja Luka Banjaluka dobila budžet: Evo koliko iznosi

Nakon toga usvojen je prijedlog 17 odbornika da se Kurtinović ponovo opozove, pa je Savičić imenovan na mjesto predsjednika Skupštine opštine Čelinac.

Na današnjoj sjednici odbornici bi trebalo da razmatraju i informaciju o stanju elektromreže na području opštine Čelinac, te o mogućim mjerama za poboljšanje elektrosnabdijevanja.