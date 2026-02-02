Logo
Large banner

Usred njive osvanuo mrtvački sanduk, mještani sumnjaju na jedno

02.02.2026

12:07

Komentari:

0
Усред њиве освануо мртвачки сандук, мјештани сумњају на једно
Foto: Istemedia

U selu Gamzigrad, nasred njive, neko je ostavio mrtvački sanduk. I to plav. Nedaleko od carske Feliks Romulijane i par kilometara od ljekovite Gamzigradske banje, neko je odlučio da spoji arheologiju, savremenu umjetnost i čistu seosku šok-terapiju.

Usred njive, tik uz kuće i put, osvanuo je mrtvački sanduk. Plav. Onako optimistički plav, skoro letnji, piše Istmedia.

Putnici namjernici koji su zalutali ka Romulijani dobili su bonus sadržaj koji nije u brošuri turističke organizacije. Nismo provjeravali da li sanduk ima sadržaj. Ne zato što nemamo istraživački duh, već zato što je duh u ovom slučaju mogao da ima istraživačke ambicije prema nama.

авион судњег дана

Svijet

Popeo se na avion i počeo da vrišti, putnici u šoku

I prazan sanduk je bio sasvim dovoljan da pokrene maštu. Ko ga je tu donio, zašto baš plav, da li je u pitanju poruka, performans ili samo nečija vrlo specifična ideja uređenja pejzaža.

Mještani sležu ramenima sa iskustvom ljudi koji su vidjeli svašta.

Jedni tvrde da je to umjetnička instalacija, drugi da je u pitanju opomena, treći da je neko pomiješao dvorište sa njivom.

Najpraktičniji već razmišljaju da li bi sanduk mogao da posluži kao klupa, skladište za alat ili makar orijentir za navigaciju „skreni lijevo kod sanduka, pa pravo do Timoka“.

Dok se institucije ne oglase, a autor ne potpiše svoje djelo, Gamzigrad ima novu atrakciju. Rimljani su gradili palate za vječnost, a neko je očigledno odlučio da toj vječnosti doda malo boje. Plave, piše Istmedia.

Podijeli:

Tagovi:

sanduk

njiva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Unaprijediti rad i radne odnose u Srpskoj

7 h

0
Попео се на авион и почео да вришти, путници у шоку

Svijet

Popeo se na avion i počeo da vrišti, putnici u šoku

7 h

0
Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза

Svijet

Demonstranti pocijepali zastavu EU u centru Pariza

7 h

0
Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Scena

Kauboj liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka

7 h

0

Više iz rubrike

Заплијењене психоактивне таблете

Srbija

Pogledajte spektakularnu akciju u kojoj je zaplijenjeno 500.000 tableta

8 h

0
Велика акција у Србији: Заплијењено пола милиона психоактивних таблета

Srbija

Velika akcija u Srbiji: Zaplijenjeno pola miliona psihoaktivnih tableta

9 h

0
Покушај пљачке драгстора у Нишу

Srbija

Hrabri potez gradonačelnika: Spriječio krađu dragstora i razoružao lopova

9 h

0
Запалио се камион на наплатној рампи

Srbija

Zapalio se kamion pun peleta: Brzom intervencijom spriječena katastrofa

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner