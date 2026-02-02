Usred njive osvanuo mrtvački sanduk, mještani sumnjaju na jedno

U selu Gamzigrad, nasred njive, neko je ostavio mrtvački sanduk. I to plav. Nedaleko od carske Feliks Romulijane i par kilometara od ljekovite Gamzigradske banje, neko je odlučio da spoji arheologiju, savremenu umjetnost i čistu seosku šok-terapiju.

Usred njive, tik uz kuće i put, osvanuo je mrtvački sanduk. Plav. Onako optimistički plav, skoro letnji, piše Istmedia.

Putnici namjernici koji su zalutali ka Romulijani dobili su bonus sadržaj koji nije u brošuri turističke organizacije. Nismo provjeravali da li sanduk ima sadržaj. Ne zato što nemamo istraživački duh, već zato što je duh u ovom slučaju mogao da ima istraživačke ambicije prema nama.

I prazan sanduk je bio sasvim dovoljan da pokrene maštu. Ko ga je tu donio, zašto baš plav, da li je u pitanju poruka, performans ili samo nečija vrlo specifična ideja uređenja pejzaža.

Mještani sležu ramenima sa iskustvom ljudi koji su vidjeli svašta.

Jedni tvrde da je to umjetnička instalacija, drugi da je u pitanju opomena, treći da je neko pomiješao dvorište sa njivom.

Najpraktičniji već razmišljaju da li bi sanduk mogao da posluži kao klupa, skladište za alat ili makar orijentir za navigaciju „skreni lijevo kod sanduka, pa pravo do Timoka“.

Dok se institucije ne oglase, a autor ne potpiše svoje djelo, Gamzigrad ima novu atrakciju. Rimljani su gradili palate za vječnost, a neko je očigledno odlučio da toj vječnosti doda malo boje. Plave, piše Istmedia.